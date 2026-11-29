Felix Magath war einst selbst Trainer des FC Schalke - den Auftritt des aktuellen Schalke-Coaches Miron Muslic sieht der Bundesliga-Altmeister äußerst kritisch.

Die krachende Niederlage des FC Schalke und die beispiellose Abrechnung von Chefcoach Miron Muslic mit seiner eigenen Mannschaft hallen nach. Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath sieht in dem Auftritt des Trainers ein alarmierendes Zeichen.

„Es ist schlecht, wenn ich sage: ‚Ich übernehme die Verantwortung!‘ Und dann sage ich aber: Der ist schlecht und der ist schlecht“, urteilte Magath im SPORT1 Doppelpass. Der 73-Jährige war zwischen 2009 und 2011 in mehreren Funktionen selbst für die Königsblauen tätig gewesen.

Miron Muslic steckt in der schwersten Krise seiner Zeit als Schalke-Trainer Miron Muslic steckt in der schwersten Krise seiner Zeit als Schalke-Trainer © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Schalke hatte im Aufsteigerduell der Bundesliga gegen den SC Paderborn mit 1:8 verloren. Einen entscheidenden Faktor für die Blamage sah Magath auch in Muslics Aufstellung und deren Auswirkung auf die Mannschaft.

Magath kritisiert Schalke-Trainer Muslic

„Aus seinen Worten spricht für mich, dass er genau weiß, dass die Spieler seine Entscheidung, Edin Dzeko in die Startelf zu stellen, nicht mitgetragen haben“, analysierte Magath: „Das ist für mich der Grund für die desolate Leistung. Und der Trainer weiß das auch.“

Muslic hatte sich nach der Partie erstmals gegen seine Mannschaft gestellt und sich dabei vor allem von seinen Führungsspielern enttäuscht gezeigt. Bis auf Torhüter Loris Karius habe keiner der Anführer im Team das nötige Level erreicht. Gleichzeitig hatte er explizit erklärt, die Verantwortung für den Auftritt zu übernehmen.

Während Magath diese Worte kritisch sah, konnte SPORT1-Experte Mario Basler der öffentlichen Ansage an die eigene Truppe durchaus etwas positives abgewinnen: „Du musst auch mal eine Mannschaft angreifen. Manchmal ist es auch ganz gut, die Spieler an den Eiern zu packen – und das auch öffentlich.“

DEINE MEINUNG

Basler: Schalke muss mindestens zwei Spieler holen

Basler empfiehlt den Königsblauen gleich mehrere Transfers in der Winterpause, um den sofortigen Abstieg zu verhindern: „Wir haben die letzten Wochen immer gesagt, wie defensivstark die Schalker sind, auch gegen Bayern. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Wie hätte das weitergehen sollen? Wenn du vorne keine Tore machst und jetzt auch noch so verteidigst, ist da eine Katastrophe.“ Schalke müsse „in der Winterpause offensiv mindestens zwei Spieler holen, sonst wird Schalke durchgereicht.“

Geht es nach Magath, war beim 1:8 zumindest kein Qualitätsproblem zu erkennen: „Der Grund kann nicht die Qualität der Spieler sein, sonst hätten sie vorher schon so miserable Spiele gehabt. Der Grund muss irgendwo anders liegen.“

Schalke ist nach elf Spielen Tabellensechzehnter. Der Aufsteiger konnte erst sechs Treffer erzielen – zwei davon gehen auf das Konto von Dzeko, der zuletzt aber für Konfliktpotenzial gesorgt hatte.

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