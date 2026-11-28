Sportvorstand Baumann stärkt dem Trainer nach dem Debakel von Paderborn den Rücken.

Gnadenlose Abrechnung mit dem eigenen Team! Schalke-Trainer Miron Muslic hat seine Spieler nach dem Debakel von Paderborn verbal schonungslos zerlegt

„Der Auftritt war eine Schande. Ich schäme mich in Grund und Boden“, sagte der Trainer von Schalke 04 nach dem 1:8 (0:3) im Aufsteigerduell beim SC Paderborn bei DAZN: „Bis auf Loris Karius, der von Tag eins performt, ist keiner der Führungsspieler von Schalke in der Lage, diese Mannschaft zu führen und dementsprechend auch zu performen.“

Komplette Alarmstimmung bei Schalke 04: „Wir zerstören im Eiltempo, was wir uns erarbeitet haben“

„Wir zerstören im Eiltempo und auf Vollgas, was wir in eineinhalb Jahren mit harter Arbeit erarbeitet haben. Das muss man mal ansprechen. Wir kompensieren jede Woche, jeden Tag. Und irgendwann kommen wir an den Punkt: Egal was wir als Staff unternehmen – es fruchtet nicht“, stellte der Coach klar.

Die Buhrufe und Pfiffe der Anhänger schmerzten eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund besonders. „Wir haben Schalke im Stich gelassen. Es schaut nicht gut aus“, sagte Muslic.

Bei Sky wurde er ebenfalls deutlich: „In dieser Konstellation, jetzt, sind wir nicht bundesligatauglich.“

Sportvorstand Frank Baumann stärkte Muslic trotz des desaströsen Auftritts den Rücken. „Nein“, antwortete Baumann auf die Frage, ob der Trainer wackle: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen.“ Baumann forderte von der Mannschaft, „in den nächsten Wochen und Monaten ganz anders aufzutreten“.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

—–

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)