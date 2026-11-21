Die Spielergewerkschaft übt Kritik an den Verantwortlichen des Rekordmeisters und rügt den Umgang mit Musiala.

Die Spielergewerkschaft FIFPRO hat scharfe Kritik an den Verantwortlichen von Bayern München wegen des Umgangs mit Jamal Musiala geübt.

Die wiederholten öffentlichen Äußerungen von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und zuletzt Karl-Heinz Rummenigge seien „eine koordinierte Strategie, um im Vorfeld möglicher Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Berater auszuüben“, teilte die „zutiefst besorgte“ FIFPRO am Samstag mit: „Ein Verein von der Bedeutung des FC Bayern sollte sich dessen bewusst sein. Der FC Bayern hat eine Fürsorgepflicht gegenüber Jamal Musiala.“

Jamal Musiala steht beim FC Bayern bis 2030 unter Vertrag Jamal Musiala steht beim FC Bayern bis 2030 unter Vertrag © IMAGO/Sven Simon

Sowohl Vorstandschef Dreesen als auch Aufsichtsrat Rummenigge hatten in den vergangenen Tagen Zweifel geäußert, ob der zuletzt öfter verletzte und überdies erkrankte Musiala wieder seine alte Leistungsstärke erreiche. „Im Profifußball kann die Ungewissheit über die eigene Zukunft die psychische Gesundheit eines Spielers belasten – insbesondere dann, wenn er sich gerade von einer Verletzung erholt“, schrieb die Spielergewerkschaft: „Musialas gesundheitliche Situation und seine Zukunft zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte zu machen, verstärkt diesen Druck zusätzlich. Etwaige Bedenken hinsichtlich seines Vertrags sollten ausschließlich vertraulich mit ihm und seinen Vertretern besprochen werden.“

Rummennige mit brisanten Musiala-Aussagen

Rummenigge hatte am Freitagabend im Sky-Interview erhebliche Zweifel geäußert. „Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen – mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar“, sagte er.

Musiala hat im Februar 2025 einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Mit rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt gilt der Nationalspieler als Topverdiener der Bayern neben Weltfußballer Harry Kane. Musiala fehlte in den letzten Monaten lange Zeit wegen diverser Verletzungen, zudem leidet er an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen.

DEINE MEINUNG

Spielergewerkschaft verweist auf vertragliche Stabilität

Aus Sicht der FIFPRO ist dies kein Grund, Verträge anzuzweifeln. „Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief geben einem Verein keinen Grund, bereits vereinbarte Vertragsbedingungen neu zur Diskussion zu stellen – genauso wenig, wie eine Phase herausragender Leistungen einem Spieler automatisch das Recht auf eine Gehaltserhöhung verleiht“, stellte FIFPRO klar: „Vereine, Ligen und Spielergewerkschaften haben sich auf FIFA-Ebene darauf verständigt, dass vertragliche Stabilität ein Grundprinzip des Fußballs ist. Sie schützt die Vereine ebenso wie die Spieler. FIFPRO steht an der Seite von Jamal Musiala und allen anderen Spielern, die ihre vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Wir erwarten, dass ihre Arbeitgeber dies ebenso tun.“