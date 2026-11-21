In einem kuriosen Duell der Tabellennachbarn behält die SGE die Oberhand. Noah Atubolu und Jonathan Burkardt glänzen. Kurz vor Abpfiff kommt es zu einer heftigen Rudelbildung.

Eintracht Frankfurt kommt dank Stürmer Jonathan Burkardt und Elfmeterkiller Noah Atubolu in der Fußball-Bundesliga langsam in Schwung. Die Eintracht gewann ihr Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSG Hoffenheim dank eines Treffers des Nationalspielers mit 1:0 (1:0) und schob sich am Europa-League-Teilnehmer vorbei. Mit 15 Punkten hat die SGE die Europacup-Plätze im Blick.

In einer Partie bei ungewohnter Atmosphäre wegen Tonproblemen im Stadion schoss Burkardt (25.) Frankfurt in Führung – und schickte nach seiner Nicht-Nominierung mit einer starken Leistung auch ein kleines Zeichen in Richtung Bundestrainer Jürgen Klopp.

Ozan Kabak (Nr. 5) sah die Rote Karte Ozan Kabak (Nr. 5) sah die Rote Karte © IMAGO/HMB-Media

Kabak löst heftige Rudelbildung aus und sieht Rot

Kurz vor Abpfiff kam es zu einer heftigen Rudelbildung: TSG-Verteidiger Ozan Kabak wurde von Oscar Höjlund fair abgegrätscht, doch daraufhin brannten Kabak die Sicherungen durch (90.). Er stürmte auf den Frankfurter zu, packte ihn beim Kragen und warf ihn zu Boden.

Sofort sprang die gesamte Frankfurter Bank auf und rannte auf den Türken zu. Innerhalb weniger Sekunden hatte sich ein unübersichtliches Gemenge entwickelt, auch Frankfurts Coach Adi Hütter war mittendrin. Nach einiger Zeit löste sich die Traube auf, Kabak bekam von Referee Max Burda die Rote Karte gezeigt, Hütter wurde mit Gelb verwarnt. Für Kabak war es bereits der fünfte Platzverweis seiner Bundesliga-Karriere.

Historisch: Atubolu beendet Kramaric-Serie

Der historisch gute Noah Atubolu (41.) gegen Andrej Kramaric und sein Gegenüber Oliver Baumann (44.) gegen Burkardt parierten je einen Foulelfmeter. „Atu hat ein unfassbares Spiel gemacht“, lobte Burkardt seinen eigenen Schlussmann nach Abpfiff bei Sky. „Einen Elfer gehalten, ein Eins-gegen-Eins gehalten: Er war wirklich Wahnsinn. Ich bin sehr glücklich, dass er bei uns im Tor steht“

Atubolu selbst gab sich gewohnt demütig: „Wir wussten, dass es ein ekliges Spiel wird“, sagte der Keeper. „Es war einfach eine reife Leistung. Wenn man uns am Anfang der Saison sieht, weiß ich nicht, ob wir das gezogen hätten.“

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Bei sonnig-kühlen sieben Grad im Waldstadion war es bereits vor Anpfiff zu kuriosen Szenen gekommen: Aufgrund technischer Probleme fielen die Lautsprecher aus, die Fans mussten gegen die Stille improvisieren. Vereinshymne und Mannschaftsaufstellung stimmten die Zuschauer a cappella an.

Auch zu Spielbeginn sangen die Fans in der Nordwestkurve munter weiter, beinahe belohnte ihre Mannschaft sie früh. Nationalspieler Younes Ebnoutalib (5.), den Klopp zuletzt Burkardt vorgezogen hatte, schoss knapp drüber. Im direkten Gegenzug vergab Kramaric per Kopf (6.).

Bundesliga: Frankfurt schlägt Hoffenheim knapp

Beide Mannschaften sorgten für eine unterhaltsame Anfangsphase mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Ansgar Knauff, erneut positionsfremd als Rechtsverteidiger aufgeboten, brach nach Pass von Burkardt auf dem Flügel durch und legte klug zurück zu Burkardt, der aus dem Rückraum zur Führung einschob – inklusiver leiser Tormusik und Ansage im Hintergrund. Die SGE blieb dran, beinahe schnürte Burkardt (32.) mit einem Strahl aus 25 Metern den Doppelpack – Latte. Der nächste Schuss des emsigen Stürmers (37.) ging vorbei.

Mitten in die Frankfurter Kontrolle wurde es wild: Lilian Brassier unterlief ein Lapsus, als er Tim Lemperle unnötig foulte. Doch Elfmeterkiller Atubolu hielt gegen Kramaric den siebten Strafstoß aus den letzten acht Versuchen. Sieben von insgesamt elf Elfern gegen sich entschärfte Atubolu insgesamt – eine derartige Quote hat bei einer solch hohen Anzahl an Versuchen kein anderer Keeper in fast 64 Jahren Bundesliga aufzuweisen. Kramaric hatte zuvor 18-mal in Serie vom Punkt verwandelt.

Dann erhielt die SGE einen glücklichen Strafstoß, doch Burkardt scheiterte an Baumann. Nach dem Seitenwechsel trat die TSG aufs Gaspedal, Fisnik Asllani (51.) und Adam Hlozek (76.) scheiterten an Atubolu. Die SGE ließ sich aber nicht hinten reindrängen und spielte weiter nach vorne.

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Mit Sport-Informationsdienst (SID)