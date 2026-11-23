Sergio Marchi verurteilt die brisanten Aussagen der Bayern-Bosse als Chef der Spielergewerkschaft "aufs Schärfste".

Die Spielergewerkschaft FIFPRO hat abermals deutliche Kritik an den Verantwortlichen von Bayern München wegen des Umgangs mit Jamal Musiala geübt. Den Gesundheitszustand des Nationalspielers „öffentlich zu diskutieren und sein Gehalt infrage zu stellen, während er sich in der Genesung befindet, zeugt von einem tiefen Mangel an Menschlichkeit und Feingefühl“, sagte FIFPRO-Präsident Sergio Marchi laut „Absolut Bayern“ in einem Statement am Montag.

Musiala verdiene „die Unterstützung seines Vereins und die Gewissheit, dass sein Vertrag eingehalten wird“, sagte Marchi weiter und verurteilte die Aussagen der Bayern-Offiziellen „aufs Schärfste“.

Auch bei der Frage nach eventuellen Kürzungen des Gehalts stellte sich Marchi hinter den 23-Jährigen: „Ich erkläre mich voll und ganz solidarisch mit Jamal. Bayern muss ihn während seiner gesamten Genesung unterstützen und den unterzeichneten Vertrag bedingungslos einhalten.“

Marchi verweist auf Beispiel aus Argentinien

Der Funktionär verwies auf ein Beispiel aus Südamerika: „In Argentinien schützt der Tarifvertrag für Profifußballer das vereinbarte Gehalt bis zur medizinischen Freigabe, wenn eine Verletzung oder Krankheit außerhalb der Kontrolle des Spielers ihn am Spielen hindert – selbst dann, wenn der Vertrag bereits ausgelaufen ist.“

Deshalb sei es bedauerlich „zu hören, wie Funktionäre eines Klubs von Bayerns Format infrage stellen, ob sie einen noch gültigen Vertrag erfüllen werden. Das ist ein Rückschritt für den Fußball.“

Musiala, der an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, ist beim deutschen Rekordmeister Gegenstand hitziger Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion nach dem Köln-Spiel (1:1) eskaliert, als er Musialas Leistungsfähigkeit öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach.