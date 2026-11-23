Besondere Genugtuung? "Für mich hat es nie für den HSV gereicht"

Besondere Genugtuung? "Für mich hat es nie für den HSV gereicht"

0:43 Besondere Genugtuung? "Für mich hat es nie für den HSV gereicht"

Der gelernte Linksverteidiger verletzte sich an der Wade. Trainer Merlin Polzin muss einmal mehr kreativ werden.

Die Personalsorgen des Hamburger SV halten an: Der Fußball-Bundesligist muss vorerst auf Miro Muheim verzichten. Der 28 Jahre alte Schweizer hat beim Nordderby am Sonntag bei Werder Bremen (0:4) eine Verletzung an der rechten Wade erlitten, das teilte der Klub nach MRT-Untersuchungen am Montag mit. Der HSV machte keine Angaben zur genauen Ausfallzeit.

Muheim war bereits in der 19. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt worden. Zuletzt war der 13-malige Nationalspieler der Schweiz einer der Hamburger Leistungsträger. Nachdem er den Saisonstart verletzungsbedingt verpasst hatte, kam Muheim in den jüngsten sechs Bundesliga-Spieltagen auf drei Tore und eine Vorlage.

Miro Muheim (Mitte) fehlt dem HSV verletzt Miro Muheim (Mitte) fehlt dem HSV verletzt © RHR-FOTO/picture-alliance/SID/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Dabei hatte Trainer Merlin Polzin den gelernten Linksverteidiger aufgrund der Personalprobleme bereits im Mittelfeld eingesetzt. Nun muss der 36-Jährige für das Heimspiel gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erneut kreativ werden: Weiterhin fehlen Vizekapitän Albert Sambi Lokonga (Faszienverletzung), Bilal Nadir (Oberschenkelverletzung) und Nicolai Remberg (Kreuzbandriss) im zentralen Mittelfeld.

Immerhin: Bei der bitteren Derbypleite kehrten Abräumer Nicolas Capaldo und Kreativspieler Fabio Vieira zurück.

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