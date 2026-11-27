Dortmund steht defensiv stabil - doch die Leverkusener setzen im Topspiel auf ihre Offensivpower.

Robert Andrich sieht Bayer Leverkusen bei Borussia Dortmund zwar als „Underdog“, dennoch rechnet sich Trainer Carles Martínez etwas aus. „Wir wollen diesen Sieg unbedingt“, sagte der Spanier vor dem Topspiel beim Bundesliga-Tabellenführer. Damit dies gelingt muss die Werkself am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) die beste Defensive der Liga knacken.

Die sieben Gegentore der Dortmunder in zehn Spielen „sprechen für sich“, betonte Martínez, aber: „Wir sind davon überzeugt, dass wir ihnen wehtun können. Wir können ihnen Probleme bereiten.“ Der Coach der Rheinländer forderte „eine perfekte Leistung“ seines Teams, vor allem von der Offensive, die in seinen ersten 16 Pflichtspielen mit 41 Treffern einen Klubrekord aufgestellt hat.

Andrich schob dem BVB, der fünf Punkte vor den Leverkusenern liegt, ohne Probleme die Favoritenrolle zu. „So kann sich Dortmund gerne fühlen. Wir gehen ein bisschen als Underdog ins Spiel“, sagte der Mittelfeldspieler, aber Bayer wisse, „dass wir da schon sehr geile Spiele abgeliefert haben und da gewinnen können“.