Der türkische Nationalspieler wird in diesem Jahr kein Bundesligaspiel mehr für die TSG bestreiten.

Die TSG Hoffenheim muss im Jahresendspurt der Bundesliga auf Ozan Kabak verzichten.

Der Innenverteidiger wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (0:1) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von vier Ligaspielen belegt, dem Tabellenelften wird der 26-Jährige damit erst wieder für die Begegnungen ab Januar zur Verfügung stehen.

Kabak griff Gegner an den Hals

In einem Zweikampf mit Oscar Höjlund hatte Kabak am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit seine Emotionen nicht unter Kontrolle gehabt, der türkische Nationalspieler griff seinem Gegner an den Hals und schubste ihn zu Boden. Dafür sah er von Schiedsrichter Max Burda in der 93. Spielminute Rot.

Kabak, der in neun von zehn Ligaspielen der TSG in der Startelf gestanden hatte, könnte in diesem Jahr nur noch bei den Europa-League-Duellen mit Sturm Graz am Donnerstag (21.00 Uhr) und im Dezember beim RSC Anderlecht aushelfen. Ab dem 15. Spieltag Anfang Januar darf er wieder in der Liga mitmischen.