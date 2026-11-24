Markus Babbel schimpft über den Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala. Das schöne Bild, das der deutsche Rekordmeister gerne von sich zeichne, ist für ihn eine Fälschung.

Der ehemalige Europameister Markus Babbel hat die Bosse des FC Bayern wegen des Umgangs mit Jamal Musiala scharf kritisiert. Vor allem die öffentlichen Äußerungen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge lassen den einstigen Spieler des deutschen Rekordmeisters fragend zurück.

„Wenn man da eine gewisse Unsicherheit hat, wie es gesundheitlich weitergeht, dann hätte ich erwartet, dass man sich zusammensetzt und das Ganze intern bespricht. Stattdessen öffentlich dieses Fass aufzumachen, fand ich schon sehr fragwürdig und zeigt mir einfach, dass dieses Geschwafel von ‚Mia san Mia‚ und Bayern-Familie nur so lange gilt, wie für den Verein alles passt“, schimpfte Babbel im Interview mit ran.

Markus Babbel wettert über die Bayern-Bosse Markus Babbel wettert über die Bayern-Bosse © IMAGO/Eibner

Vor allem ein brisanter Satz Rummenigges ist bei dem TV-Experten hängengeblieben. „Wenn Karl-Heinz Rummenigge sagt, dass niemand mehr Musiala kaufen würde, dann ist das eigentlich vereinsschädigend.“

FC Bayern: Babbel wünscht sich Widerstand gegen Rummenigge und Co.

Babbel hätte sich dabei eine andere Reaktion von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gewünscht, der Rummenigges Aussagen zuletzt verteidigt hatte. „Da hätte ich mir von Jan-Christian Dreesen schon gewünscht, dass er als Vorstandsvorsitzender auch mal den Aufsichtsrat zur Seite nimmt und sagt: Das ist immer noch ein Angestellter des FC Bayern, so geht das nicht“, meinte Babbel.

Dass die Vorstände ihren Vorgängern Rummenigge und Hoeneß nicht die Stirn bieten, liege an dem „unfassbaren Respekt“, der vor „diesen Herren“ herrsche.

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Das Verhalten von Rummenigge und Co. bezeichnete Babbel als „absolut unmoralisch“ – und verwies auf eine berühmt-berüchtigte Pressekonferenz Rummenigges, bei der dieser das Grundgesetz bemüht hatte: „Und dann wird Jamal Musiala, der aufgrund seiner Krankheit auf die Hilfe des Vereins angewiesen ist, öffentlich so bloßgestellt.“

Babbel bilanzierte: „Also mich wundert bei diesem Verein mittlerweile schon lange nichts mehr.“ Zuletzt hatten auch ehemalige Bayern-Spieler wie Stefan Effenberg und Mario Basler harte Kritik am FCB geübt.

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