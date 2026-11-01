Die jüngsten Debütanten der Bundesliga
Ein Blick auf die Top 5 zeigt: 2026 war viel Bewegung in dem Ranking.
Am Tag nach seinem 16. Geburtstag hat Niko Ilicevic Geschichte geschrieben. Der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt ist seit seiner Einwechslung gegen den Hamburger SV (3:1) der jüngste Spieler, der je in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kam – gemeinsam mit Youssoufa Moukoko, der für Borussia Dortmund im exakt selben Alter debütierte.
Ein Blick auf die fünf jüngsten Spieler der Bundesliga-Historie zeigt zudem: Im Jahr 2026 war viel Bewegung im Ranking.
Die jüngsten Debütanten in der Fußball-Bundesliga:
- 1. Niko Ilicevic (Eintracht Frankfurt): 16 Jahre und 1 Tag am 1. November 2026
- 1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund): 16 Jahre und 1 Tag am 21. November 2020
- 3. Linus Güther (Union Berlin): 16 Jahre und 3 Tage am 11. April 2026
- 4. Paul Wanner (Bayern München): 16 Jahre und 15 Tage am 7. Januar 2022
- 5. Louis Lemke (Hamburger SV): 16 Jahre, 7 Monate und 2 Tage am 10. Mai 2026