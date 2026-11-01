Die jüngsten Debütanten der Bundesliga

Ein Blick auf die Top 5 zeigt: 2026 war viel Bewegung in dem Ranking.

Am Tag nach seinem 16. Geburtstag hat Niko Ilicevic Geschichte geschrieben. Der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt ist seit seiner Einwechslung gegen den Hamburger SV (3:1) der jüngste Spieler, der je in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kam – gemeinsam mit Youssoufa Moukoko, der für Borussia Dortmund im exakt selben Alter debütierte.

Ein Blick auf die fünf jüngsten Spieler der Bundesliga-Historie zeigt zudem: Im Jahr 2026 war viel Bewegung im Ranking.

Die jüngsten Debütanten in der Fußball-Bundesliga: