BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer erklärt, wie der Klub Matthias Sammers Doppelrolle als Berater und TV-Experte regelt. Zudem wird Sammers Rolle umrissen.

Die Doppelrolle von Matthias Sammer als TV-Experte und als externer Berater von Borussia Dortmund sorgt immer wieder für Diskussionen. Deshalb begleitet der Fachmann auch keine Spiele der Schwarz-Gelben mehr im Fernsehen. Für BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer überwiegen dennoch klar die Vorteile der verschiedenen Anstellungen von Sammer.

Im SPORT1 Doppelpass beschrieb Cramer die Bedeutung des früheren Dortmunder Trainers für den Verein und stellte heraus, warum dessen Blick von außen für den Bundesligisten wertvoll sei.

Carsten Cramer (l.) und Matthias Sammer schauen die BVB-Partien stets gemeinsam Carsten Cramer (l.) und Matthias Sammer schauen die BVB-Partien stets gemeinsam © IMAGO/Noah Wedel

Cramer schwärmt von Sammer

„Erstmal schätzen wie Matthias sehr, weil das Miteinander extrem gut ist. Es tut uns auch wirklich gut, jemanden dabeizuhaben, der nicht jeden Tag in Dortmund ist und ein bisschen den Blick von draußen hat“, sagte Cramer. Die Kompetenz Sammers sei „unbestritten“.

Besonders wichtig sei dabei, dass Sammer auch kritische Themen offen anspricht. „Er ist jemand, der ab und zu mal unbequeme Themen anspricht. Das ist auch genau, was wir von ihm erwarten. Er ist sehr komplementär zu uns. Wir haben einen sehr guten Weg gefunden, es so auszuhalten, dass wir beide davon profitieren. Matthias hat seine Relevanz und Wahrnehmung“, erklärte Cramer.

Trotz der positiven Worte stellt sich die Frage nach der Zukunft des 59-Jährigen – trotz Vertragslaufzeit bis 2028. Sammer ließ selbst zuletzt aufhorchen, als er eine mögliche Beschäftigung beim DFB nicht kategorisch ausschloss.

Auf die Frage, ob Sammer der persönliche Berater von Cramer sei, widersprach der BVB-Boss. „Er ist eher der Berater von Borussia Dortmund. Da darf ich mich selbst auch nicht überhöhen.“

DEINE MEINUNG

Cramer erklärt: Hier hilft Sammer dem BVB

Nach Angaben Cramers steht Sammer dem Klub regelmäßig zur Verfügung und ist eng in verschiedene Bereiche eingebunden. „Er ist bei den Spielen dabei, wir suchen die Gespräche mit ihm. Die Jugendtrainer sind mit ihm im Austausch und er hat ein sehr gutes Verhältnis zu Niko Kovac.“

Die Funktion des langjährigen Fußball-Experten beschrieb Cramer abschließend mit einem bildhaften Vergleich: „Es ist ein Buffett, an dem wir uns gelegentlich sehr gerne bedienen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.