Matthäus spricht bei Karius schon von der Nationalmannschaft

Felix Kunkel , Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg 06.09.2026 • 00:07 Uhr Loris Karius erhält nach seiner Leistung gegen den FC Bayern viel Lob von prominenter Seite. Lothar Matthäus bringt den Schalke-Torhüter sogar als Kandidaten für Jürgen Klopp ins Spiel. Karius selbst gibt sich nach dem Spiel entspannt.

Nach dem Schlusspfiff kam auch Manuel Neuer nicht drumherum, die Leistung seines Gegenübers neidlos anzuerkennen. „Wir hatten drei Großchancen, die hat er vereitelt. Das war der Schlüssel dazu, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben“, erklärte der Torhüter des FC Bayern nach dem 0:0 bei Schalke 04 am Sky-Mikrofon. Gemeint war Loris Karius.

Der 33 Jahre alte Schlussmann avancierte am Samstagabend zu einem der königsblauen Helden, die dem Rekordmeister vor einer grandiosen Kulisse einen Punkt abtrotzten – und dafür sorgten, dass die Münchner erstmals seit 59 Pflichtspielen ohne eigenen Treffer blieben.

Von Anfang an war Karius gegen den FC Bayern zur Stelle, entschärfte früh starke Abschlüsse von Lennart Karl (3.) und Nathaniel Brown (13.). Vor allem bei hohen Bällen strahlte der ehemalige Liverpool-Keeper Sicherheit aus und pflückte mehrere Flanken herunter – auch wenn es vereinzelt Szenen gab, in denen er etwas weniger souverän wirkte.

Karius nach Bayern-Spiel ausgezeichnet

Kurz vor Schluss stand Karius bei einer der Szenen des Spiels im Mittelpunkt: In der 87. Minute zog Bayerns Stürmerstar Harry Kane aus der Distanz ab, doch Karius lenkte den brandgefährlichen Abschluss des Engländers mit einer spektakulären Flugeinlage noch über die Latte und brachte die Veltins-Arena zum Beben.

Beim Anblick dieser Parade vergab Lothar Matthäus das Prädikat „Weltklasse“. Im Anschluss an das torlose Remis, das auf Schalke wie ein Sieg gefeiert wurde, überreichte der Rekordnationalspieler Karius höchstpersönlich die Auszeichnung als Spieler des Spiels.

„Er hat es voll verdient, nicht nur wegen seiner zwei Weltklasse-Paraden. Auch die Ruhe, die er ausgestrahlt hat“, urteilte Matthäus: „Die Spieler des FC Schalke 04 haben Vertrauen zu ihm. Und das ist wichtig, weil er dann der Mannschaft noch zusätzlich was geben kann.“

Ein Torhüter-Kandidat für Jürgen Klopp?

Bei so viel Lob verwunderte es kaum, dass der TV-Experte die Brücke zu einem anderen Thema schlug: Könnte Karius sogar ein Kandidat für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp werden?

„Solche Leistungen wie heute helfen natürlich, die Tür weiter aufzustoßen“, meinte Matthäus mit Blick auf eine mögliche Nominierung Karius’ für die Nationalmannschaft, bei der nach dem endgültigen Rücktritt von Manuel Neuer die Torwart-Frage offen ist.

„Soweit ich informiert bin, hat Loris Karius einen deutschen Pass. Und wer einen deutschen Pass hat …“, bemerkte Matthäus vielsagend. Er glaube nicht, dass Klopp die Plätze im DFB-Tor schon vergeben hat, und zählte Anwärter wie Oliver Baumann, Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Jonas Urbig, Noah Atubolu – und eben auch Schalkes Helden Karius – auf.

„Wenn jemand so spielt wie Karius heute und noch ein paar Spiele so (spielt), dann rückt er automatisch ins Rampenlicht“, betonte Matthäus.

Muslic: „Ich habe von ihm nichts anderes erwartet“

Als Schalke-Coach Miron Muslic von SPORT1 in der Mixed Zone auf Karius‘ Glanztat in der Schlussphase angesprochen wurde, reagierte dieser keineswegs überrascht.

„Das ist Loris und ich habe von ihm nichts anderes erwartet. Er performt von Tag eins auf einem extrem hohen Level“, unterstrich der Aufstiegstrainer. Mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt fügte er an: „Wir werden ihn die nächsten zehn Monate so brauchen.“

Und was sagt Karius selbst zu den vielen Komplimenten? Der 33-Jährige, der in seiner Karriere schon viel erlebt hat und unter anderem für Mainz, Liverpool, Besiktas, Union Berlin und Newcastle spielte, blieb ganz bescheiden und gab das Lob lieber weiter.