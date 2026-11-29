Karl-Heinz Rummenigge muss aufgrund einer Grippe mehrere öffentliche Termine absagen. Auch ein Stadionbesuch am Dienstag ist davon betroffen.

Karl-Heinz Rummenigge muss krankheitsbedingt mehrere Termine absagen.

Wie die Veranstalter des Kongresses „SPORT MARKE MEDIEN“ am Sonntag mitteilten, kann das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern aufgrund einer Grippeerkrankung nicht wie geplant am Montag an der Veranstaltung teilnehmen.

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„Auch seine weiteren anstehenden Termine, einschließlich des Stadionbesuchs am Dienstag, wird er krankheitsbedingt nicht wahrnehmen können“, hieß es in der Mitteilung an die Medienvertreter.

Bei dem Kongress wird stattdessen Rouven Kasper, Vorstand für Marketing und Vertrieb des FC Bayern, einspringen und mit Carsten Schmidt sprechen.

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