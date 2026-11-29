Hier ahnte Lustrinelli noch nichts von seinem Aus

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0:58 Hier ahnte Lustrinelli noch nichts von seinem Aus

Union Berlin wird auf der Suche nach einem Nachfolger für Mauro Lustrinelli offenbar schnell fündig. Ein ehemaliger Trainer des FC Augsburg soll übernehmen.

Der 1. FC Union Berlin hat am Tag nach der Freistellung von Trainer Mauro Lustrinelli offenbar bereits einen Nachfolger gefunden. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, wird Jess Thorup neuer Coach der Eisernen.

Von offizieller Seite ist die Entscheidung noch nicht bestätigt. Für Thorup würde die Verpflichtung eine Rückkehr in die Bundesliga bedeuten, der 56-jährige Däne war zwischen 2023 und 2025 bereits Trainer des FC Augsburg.

Thorup gerade erst bei Genk freigestellt

Nach seinem Aus bei den Fuggerstädtern schloss er sich zunächst Al Ahly an, zuletzt war er für vier Monate Trainer von KRC Genk. Dort wurde er am neunten Oktober von seinen Aufgaben entbunden, weil sein Team den sportlichen Anforderungen des Vereins nicht entsprach.

Von Lustrinelli hatte sich Union nach dem 1:2 gegen den FSV Mainz getrennt. Der Hauptstadtklub ist nach elf Spielen Vorletzter und konnte bisher erst einen Sieg einfahren.

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