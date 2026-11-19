Der Münchner Trainer steht am Freitag vor seiner Rückkehr auf die Bank des Rekordmeisters.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany fühlt sich nach seinem Zusammenbruch vor knapp einem Monat bereit für die Rückkehr auf die Trainerbank. „Ich fühle mich sehr gut und bin glücklich, dass ich wieder bei der Mannschaft bin“, sagte der 40-Jährige bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.

Er sei nach seinem Ausfall infolge seines Kollaps „erstmal dankbar für die Unterstützung“, betonte Kompany: „Es war natürlich sehr intensiv und in diesem Moment auch eine neue Erfahrung. Aber wenn ich dann zurückschaue, ist alles perfekt gelaufen. Ich habe sofort die Unterstützung bekommen – natürlich von vielen Leuten im Verein, aber auch von den Ärzten, das ist alles super gelaufen.“

Kompany war am 23. Oktober zusammengebrochen und hatte am vergangenen Montag erstmals wieder das Training geleitet. Bei seinem Kollaps infolge einer Hirnhautreizung hatte sich Kompany auch die Schulter ausgekugelt. In den fünf Spielen seit seinem Zusammenbruch war er von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden, am Mittwochabend hatte dann Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen die bevorstehende Rückkehr des Trainers bestätigt.

Seinem Team zollte Kompany großen Respekt. Sie hätten „dafür gesorgt, dass wir eigentlich aus diesem Widerstandsmoment auch Kraft holen können“, schwärmte Kompany: „Das ist mir wichtiger: Was dann passiert ist in diesem Spiel gegen Atlético, das habe ich so genossen. Das war für mich einer der schönsten Momente meiner Trainingskarriere, obwohl ich gar nicht da war.“ Beim spanischen Topklub hatten die Münchner in der Champions League ohne Kompany eine starke Leistung gezeigt und 2:0 gewonnen.

DEINE MEINUNG

Im Rückblick sprach Kompany über „einen guten Prozess“, wenngleich sein Zusammenbruch „schon ein Schock“ gewesen sei. Er habe infolge einer Virusinfektion „nicht genügend auf meinen Körper gehört“, sagte Kompany: „Dann versucht man ganz schnell, die Ruhe zu finden, sich nicht zu viele Gedanken zu machen und einfach zu warten, bis man die Ergebnisse hat. Und das war auch ein sehr positiver Prozess. Alle Tests, die ich danach gemacht habe, waren sehr positiv. Ich bin sehr gesund.“