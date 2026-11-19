Bayern-Trainer Vincent Kompany spricht erstmals öffentlich über seinen Zusammenbruch und erfreut sich wieder bester Gesundheit.

Vincent Kompany hat zum ersten Mal über seinen Zusammenbruch gesprochen. „Ich war erstmal dankbar für die Unterstützung. Es war sehr intensiv. In diesem Moment war es auch eine neue Erfahrung“, blickte der Cheftrainer des FC Bayern am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) auf die vergangenen Wochen zurück.

„Ich war ganz einfach krank und habe dann vielleicht nicht genügend auf meinen Körper gehört. Alles war dann eine Konsequenz davon“, sagte Kompany auf SPORT1-Nachfrage. „Ich kann es auch nicht kleinreden. Es war schon ein Schock.“

Vincent Kompany spricht erstmals über seinen Zusammenbruch Vincent Kompany spricht erstmals über seinen Zusammenbruch © IMAGO/Nordphoto

Zudem bedankte sich Kompany auch für den Zuspruch. „Aber es ist alles perfekt gelaufen. Ich habe die volle Unterstützung bekommen, nicht nur vom Verein, sondern auch von den Ärzten. Man versucht dann, Ruhe zu finden und sich nicht zu viel Gedanken zu machen“, erklärte der Belgier.

Nach überstandener Krankheit erfreut sich Kompany nun bester Gesundheit. „Ich bin sehr gesund. Wir haben versucht, etwas zu finden, aber das war zum Glück nicht der Fall“, sagte der 40-Jährige.

Kompany: „Ich habe keine Entscheidungen getroffen. Null“

Von außen auf seine Mannschaft und sein Trainerteam zu schauen, sei für ihn durchaus wertvoll gewesen. „Ich fand es auch spannend, die Mannschaft aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen, auch meinen Staff, wie sie Situationen lösen“, argumentierte Kompany, in dessen Abwesenheit Co-Trainer Aaron Danks interimsweise an der Seitenlinie gestanden hatte.

Während seiner Abwesenheit habe Kompany keinen Einfluss genommen. „Ich habe keine Entscheidungen getroffen. Null“, stellte er klar.

DEINE MEINUNG

Am Montag hatte der Cheftrainer erstmals seit seinem Zusammenbruch wieder das Training an der Säbener Straße geleitet. Der 40-Jährige war am 23. Oktober beim Training der Bayern-Amateure auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Sturz hatte er sich außerdem die Schulter ausgekugelt. Ursache für den Zusammenbruch war eine Hirnhautreizung.