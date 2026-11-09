„Lächerlich“: El Mala kritisiert Leverkusen

Eine Szene kurz nach der Halbzeit erzürnt die Gemüter.

Nach dem verlorenen Derby gegen Bayer Leverkusen saß der Frust beim 1. FC Köln tief. „Das fühlt sich natürlich scheiße an“, sagte Said El Mala bedient. Dann holte der Nationalspieler nach dem 1:2 (0:1) zur Kritik an der abgezockten Werkself aus. „Bei jedem Foul haben die sich was weiß ich wie viel mal gedreht. Das hat nichts mit Fußball zu tun meiner Meinung nach, das ist schon ein bisschen lächerlich. Aber wenn der Schiri so pfeift, was soll man machen“, klagte El Mala bei DAZN.

Fußball sei „immer noch ein Fair-Play-Sport – und wenn dann einer liegt und die Leverkusener weiterspielen, das geht nicht in meinen Kopf rein, warum man das macht. Das geht für mich gar nicht rein“, kritisierte El Mala.

Konkret ging es um die 50. Minute: Nachdem Mikey Moore zu Fall gekommen war, forderte Köln einen Foulelfmeter und wollte den Ball mit Rücksicht auf den verletzten Spieler ins Aus spielen. Leverkusen attackierte aber und stibitzte den Ball. Wütende Zweikämpfe, eine hitzige Atmosphäre und eine Rudelbildung waren die Folge.

Zuvor hatte Leverkusens Aleix Garcia die Gäste in Führung gebracht (7.). Patrik Schick erhöhte (86.), El Malas Anschlusstreffer (90.+2) kam „leider ein bisschen zu spät“, bilanzierte der Torschütze, der von seinem Bruder Malek per mustergültiger Flanke bedient worden war. „Besser kann man das nicht spielen, freut mich natürlich für uns beide, aber ich hätte lieber die drei Punkte gehabt“, sagte Said El Mala.

DEINE MEINUNG

Der FC verlor somit erstmals nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen vor heimischem Publikum und kann sich weiterhin nicht entscheidend von der Abstiegszone befreien. Nach der Mammutaufgabe bei Bayern München (20. November) geht es gegen Aufsteiger SV Elversberg (28. November) und den FC Augsburg (5. Dezember) in wegweisende Duelle.