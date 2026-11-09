Mit Derry Scherhant und Philipp Treu reisen wieder zwei Freiburger zur DFB-Elf. Für Julian Schuster ein Resultat des "mannschaftlichen Erfolgs".

Regelmäßig mehrere Spieler zur deutschen Nationalmannschaft zu schicken, das hat sich der SC Freiburg hart erarbeitet. Die erneute Berufung von Philipp Treu und Derry Scherhant sieht Julian Schuster auch als Erfolg des Kollektivs an.

Es sei „immer wieder wichtig, einzustufen, warum diese Nominierungen kommen. Das funktioniert mit individuellen Entwicklungen, aber auch mannschaftlichem Erfolg“, sagte der Trainer des Tabellendritten nach dem 2:0 (0:0) gegen Union Berlin bei DAZN.

Freiburg-Trainer Julian Schuster Freiburg-Trainer Julian Schuster © AFP/SID/SILAS STEIN

Freiburg: Zweite DFB-Nominierung für Scherhant und Treu

„Es ist natürlich für alle Jungs, die für ihr Land spielen dürfen, eine Riesenehre. Auch für die Jungs, die noch nicht so oft dabei waren, sind es Erfahrungen, an denen sie wachsen werden“, sagte der 41-Jährige. Scherhant und Treu erhielten ihre jeweils zweite Nominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp. Im September waren auch Max Rosenfelder und Yannik Engelhardt erstmals dabei gewesen.

Flügelspieler Scherhant sei „sehr dankbar, dass ich wieder dabei sein darf“, sagte der 23-Jährige. Bei seinem Debüt hatte er Klopp mit guten Leistungen von sich überzeugt. „Ich freue mich riesig auf die Zeit, auf die Spiele. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, es zu genießen“, sagte er.

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