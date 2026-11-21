Rekordmeister FC Bayern baut seine Position als mitgliederstärkster Klub aus. Auf der Jahreshauptversammlung wird die neue Fabelzahl verkümndet.

Der FC Bayern baut seine Position als mitgliederstärkster Klub der Welt weiter aus: Die Münchner knackten laut Präsident Herbert Hainer „die magische Grenze von 500.000 Mitgliedern“, sagte Hainer am Samstag stolz bei der Jahreshauptversammlung.

So feiert der FC Bayern seine 500.000 Mitglieder

„Jetzt ist es amtlich: Rekordmeister, Rekordmitglieder, Rekordmitgliedermeister“, verkündete der Präsident. Alleine im vergangenen Jahr traten 70.000 Menschen dem Klub bei. Am Samstagabend wird die Allianz Arena mit der Zahl 500.000 beleuchtet.

Als Dank überreichte Hainer stellvertretend Heiner Jüngling, Mitglied Nummer 1, einen vom Club eigens kreierten Halbliterkrug als Sinnbild für die halbe Million Mitglieder.

Bei der JHV wurde zudem der LED-Boden des BMW Parks mit 500 Ms beleuchtet. Der Buchstabe stehe für München, Miteinander, „Mia san Mia“ und außerdem für die römische Zahl 1.000. „Ihr, liebe Mitglieder, seid das Fundament unseres FC Bayern: Auf euch ist alles aufgebaut“, erklärte Hainer dazu.

Auch zu den Zahlen gab der Klub Einblick: Im Durchschnitt sind Bayerns Mitglieder 36 Jahre alt, knapp ein Viertel unter 18 Jahre. Rund 70.000 Fans sind seit mindestens 20 Jahren beim Verein. Bayern kann Mitglieder in 152 verschiedenen Ländern vorweisen, nach Deutschland leben die meisten in Österreich, der Schweiz, den USA, Luxemburg und in Großbritannien.

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