Der FC Bayern meldet, dass Harry Kane nach seiner Verletzung schon operiert wurde. Auch der Superstar meldet sich selbst mit einer Botschaft.

Harry Kane wurde nach seiner schweren Verletzung im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) bereits operiert. Das teilte der FC Bayern am Samstag mit. Der Eingriff sei „erfolgreich“ verlaufen.

Der Ballon d’Or-Gewinner aus England hatte sich am Freitag einen Riss des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk zugezogen und wird etwa drei bis vier Monate ausfallen. Der 33-Jährige, der mehrere Monate ausfallen wird, werde nun sein Rehaprogramm beginnen, erklärten die Bayern.

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FC Bayern: Diese Botschaft schickt Harry Kane nach der OP

Am Samstagmittag meldete sich Kane via Instagram auch selbst und postete ein Foto aus dem Krankenhaus, darauf zu sehen: der Engländer mit Schiene am linken Bein und zwei erhobenen Daumen.

„Die Höhen und Tiefen des Lebens! Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen und mich bis 2027 weiter zu verbessern“, schrieb der 33-Jährige.

Kane ließ direkt auch eine Kampfansage folgen. „Ich werde frisch und bereit zurückkommen, um die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen! ‚Schwere Zeiten gehen vorbei, starke Menschen bleiben‘ – das hat mir mein Kumpel Julian Edelman gesagt!“, teilte der Bayern-Star mit Blick auf den dreimaligen Super-Bowl-Sieger von den New England Patriots mit.

DEINE MEINUNG

Kane schloss seine Botschaft mit den Worten „Vielen Dank für all die Nachrichten!“ Und ganz am Ende wandte er sich sogar noch mit zwei Worten auf Deutsch an seine Fans. „Alles gut!“, schrieb der Bayern-Angreifer, dazu postete er ein Herz und einen angespannten Bizeps.

Bayern-Präsident Hainer wendet sich an Harry Kane

Präsident Herbert Hainer wandte sich am Samstag gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung der Bayern an Kane.

„Wir sind sicher, dass du noch stärker zurückkommst“, sagte er: „Harry Kane hat bei der Wahl zum Weltfußballer gesagt, dass es eine Ehre ist, für den FC Bayern zu spielen. Die Ehre liegt nicht bei Harry, sie liegt beim FC Bayern.“

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