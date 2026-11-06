Mainz verlängert mit Nebel

Nebel spielt seit über zehn Jahren für die Mainzer, einzig unterbrochen durch ein zweijährige Leihe zum Karlsruher SC.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Paul Nebel verlängert. Das gaben die Rheinhessen am Freitag bekannt. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Klub keine Angabe. Nebel spielt seit über zehn Jahren für die Mainzer, einzig unterbrochen durch eine zweijährige Leihe zum Karlsruher SC.

Nebel sei „das Paradebeispiel dafür, wie sich ein Spieler aus unserem eigenen NLZ mit viel Herzblut, Geduld und Bodenständigkeit zu einem sehr wichtigen Spieler für unsere Bundesligamannschaft entwickeln kann“, sagte Sportdirektor Niko Bungert. Nebel betonte, er sei „hochmotiviert, dieses Vertrauen mit Leistung zurückzuzahlen und alles für den Verein und die Fans zu geben“.

Der 24-Jährige hat bislang 78 Bundesligaspiele für den FSV absolviert, zu Beginn dieser Saison fehlte Nebel mit einer Adduktorenverletzung.