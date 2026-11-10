Lothar Matthäus reagiert mit Unverständnis auf die Aussagen von Uli Hoeneß über Jamal Musiala. Der 65-Jährige ist sich sicher, dass man beim FC Bayern nicht glücklich darüber ist.

Lothar Matthäus hat die Äußerungen von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß über Jamal Musiala mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. „Wenn jemand anderes diese Aussagen getätigt hätte, wäre Hoeneß wahrscheinlich als Erster auf die Barrikaden gegangen“, betonte der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei Sky.

„Ich glaube nicht, dass der FC Bayern glücklich darüber ist“, mutmaßte der 65-Jährige. „Denn der Verein hat momentan andere Themen.“ Hoeneß hatte bei einem Fernsehauftritt hinsichtlich der wiederkehrenden Ausfälle von Musiala von einem „Dilemma“ gesprochen und angezweifelt, ob der 23-Jährige jemals wieder seine maximale Leistungsfähigkeit erreicht.

Lothar Matthäus reagiert auf Uli Hoeneß‘ Aussagen über Jamal Musiala Lothar Matthäus reagiert auf Uli Hoeneß‘ Aussagen über Jamal Musiala © IMAGO/foto2press

„Ich kann Ulis Gedanken verstehen, aber was er damit genau gemeint hat, wissen wir alle nicht. Er hat Spekulationen in alle möglichen Richtungen angeschoben“, schrieb Matthäus.

Musiala-Vertrag? „Es ist das Risiko eines Vereins“

Dass Hoeneß in den Raum geworfen hatte, was denn wäre, wenn der FC Bayern Musialas Anfang 2025 verlängerten Vertrag aufgrund der Entwicklungen infrage stellen würde, konnte der TV-Experte nicht nachvollziehen. „Es ist das Risiko eines Vereins, bzw. auch eines Spielers, dass man bei Abschluss eines Vertrags nicht weiß, wo die Reise hingeht“, stellte Matthäus klar.

„Wenn Musiala, weil er momentan nicht zur Verfügung steht, zu viel verdient, würden Olise oder andere Bayern-Spieler, die überperformen, auf der anderen Seite zu wenig verdienen“, behauptete Matthäus.

DEINE MEINUNG

Matthäus: „Dann müsste man Olises Gehalt mindestens verdoppeln“

„Wenn Hoeneß auf das Thema Preis/Leistung abzielen sollte, müsste man auch auf der anderen Seite das Gehalt speziell eines Michael Olise mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen.“ Schließlich habe sich der Marktwert des französischen Nationalspielers seit der Verpflichtung entsprechend vervielfacht.

Musiala hatte sich nach seiner Verlängerung im Frühjahr 2025 im Sommer bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch zugezogen. Im Anschluss plagten ihn Sprunggelenksprobleme, bevor er Anfang dieser Saison knapp drei Wochen aufgrund einer bekanntgewordenen Nervenstörung pausieren musste. Zuletzt fehlte er knapp sechs Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses, befindet sich derzeit aber bereits wieder im Teamtraining mit der Mannschaft.