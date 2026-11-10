Der FC Bayern München hatte sich im März 2023 völlig überraschend von Trainer Julian Nagelsmann getrennt. Dr. Maximilian Pelka, damals Teampsychologe beim deutschen Rekordmeister, übt wegen des Umgangs mit Nagelsmann Kritik am FC Bayern.

Mehr als dreieinhalb Jahre nach der überraschenden Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München hat ein früherer Weggefährte Nagelsmanns Kritik am deutschen Rekordmeister geübt.

Dr. Maximilian Pelka, Sportpsychologe und von 2021 bis 2023 als Teampsychologe beim FC Bayern München angestellt, kritisiert auch Jahre später den Umgang des Klubs mit Ex-Bundestrainer Nagelsmann. Dieser war im März 2023 überraschend freigestellt worden, als er sich im Skiurlaub aufgehalten hatte.

Dr. Maximilian Pelka (l.) und Julian Nagelsmann (r.) Dr. Maximilian Pelka (l.) und Julian Nagelsmann (r.) © IMAGO/Philippe Ruiz

Bayern? „War nicht korrekt, Nagelsmann etwas anzudichten“

Diesen Kurztrip hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß damals als Mitgrund aufgeführt, warum Nagelsmann von seinem Amt entbunden wurde: „Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen (1:2) nicht in den Skiurlaub fahren dürfen“, hatte Hoeneß gesagt.

Es ist eine Aussage, die Sportpsychologe Pelka überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Man muss vielleicht nochmal erklären, in welcher Situation der Verein damals war. Die Mannschaft stand im Viertelfinale des DFB-Pokals und hatte in der Champions League gerade PSG mit Messi, Neymar und Mbappé rausgeworfen. In der Liga war Bayern aber Zweiter hinter Dortmund. Da sind wir dann beim Thema Erwartungsdruck. Alle wollen immer mehr, mehr, mehr“, befand Pelka im Gespräch mit dem kicker.

Der 38-Jährige wurde deutlich: „Julian war der Einzige, der Sonntag und Montag (nach dem Leverkusen-Spiel; d. Red.) in der Säbener Straße im Büro gesessen hat. Kein anderer war da. Alle waren unterwegs. Und Julian ist dann am Dienstag, nachdem er bis Montag alles abgeschlossen hat, was er abschließen musste, auch weggefahren.“

DEINE MEINUNG

Ob er Nagelsmann zu diesem Kurztrip damals geraten hätte? „Er ist ein erwachsener Mensch. Ich muss ihm da nichts empfehlen. Aber diese Länderspiel-Unterbrechungen sind für die Trainer eine Möglichkeit, mal aus dem Hamsterrad rauszukommen. Es war also nicht korrekt, ihm anzudichten, dass er mit der Krise nicht vernünftig umgegangen wäre.“

Pelka: Nagelsmanns Ski-Urlaub war abgesprochen

Aus Pelkas Sicht hatte sich der FC Bayern nicht einmal in einer misslichen Lage befunden: „Was heißt eigentlich Krise? Natürlich war die Situation schwierig. Natürlich will Bayern immer Erster sein. Aber sich mal drei, vier Tage aus dem Wahnsinn rauszuziehen, um einen frischen Kopf zu bekommen, während alle Nationalspieler sowieso unterwegs waren, war genau das Richtige“, sagte der 38-Jährige.

„Natürlich wollen alle sehen, dass man weiter arbeitet in einer schwierigen Phase. Aber macht das am Ende Sinn? Oder macht es mehr Sinn, sich Energie zu holen, um dann in den nächsten Wochen und Monaten wieder voll da zu sein? Der Trip war meines Wissens übrigens auch abgesprochen.“

Auch mit Blick auf den Zusammenbruch von Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany machte der Sportpsychologe deutlich, wie wichtig mentale Auszeiten für Trainer, die enorm unter Druck stehen, sind. „Das Thema Erholung wird allgemein viel dominanter, weil es ein Teil von Leistungserbringung geworden ist. Aber der Umschwung zum Handeln ist noch nicht zu 100 Prozent da, auch wenn man an der Stelle natürlich nicht für alle sprechen kann.“

Zusammenarbeit mit Tuchel, Rangnick und Hürzeler

Man neige im Profifußball dazu, zu sagen: „‚Ein paar kleine Sachen kannst du wegstecken! Ich nehme eine Tablette und stehe das in ein, zwei Tagen durch!‘ Warnsignale werden also schon registriert, dann aber teilweise ignoriert. Man denkt oft auch gar nicht an die Konsequenzen, weil der Körper auch imstande ist, über einen längeren Zeitraum Stress durchzustehen.“

Pelka kam auf Wunsch Nagelsmanns 2021 zum FC Bayern und musste wenige Wochen nach der Freistellung des Ex-Bundestrainers ebenfalls gehen. In seiner Laufbahn arbeitete er bereits mit Thomas Tuchel, Ralf Rangnick oder auch Fabian Hürzeler zusammen.

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