Bayern-Star Lennart Karl wird kurz nach Wiederanpfiff überraschend ausgewechselt. Hinterher liefert Vincent Kompany eine Erklärung für den Schritt. Auch zum angeschlagenen Konrad Laimer äußert sich der Bayern-Trainer.

Neue Verletzungssorgen beim ohnehin leidgeprüften FC Bayern? Youngster Lennart Karl ist beim Liga-Auswärtsspiel in Hamburg (0:0) überraschend ausgewechselt worden (52.). Für den 18-Jährigen kam Konrad Laimer in die Partie.

Überraschend war dabei vor allem der Zeitpunkt: Trainer Vincent Kompany reagierte nicht etwa in der Halbzeit, sondern kurz Wiederanpfiff, was eine taktische Maßnahme unwahrscheinlich macht. Hinterher gab der Coach allerdings Entwarnung.

Lennart Karl wurde beim Gastspiel des FC Bayern in Hamburg früh ausgewechselt Lennart Karl wurde beim Gastspiel des FC Bayern in Hamburg früh ausgewechselt © IMAGO/DeFodi Images

„Lenny war nicht angeschlagen. Wir hatten eigentlich vor, dass Lenny heute nicht nochmal 90 Minuten spielt. Der Junge ist auch 18, das darf man nicht vergessen“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Karl schlich bei der Auswechslung zur Bayern-Bank, dabei fasste er sich an die rechte Seite seiner Hüfte. Bereits in der ersten Hälfte hatte der Offensivspieler einen Schlag auf den Fuß bekommen. Doch während Kompany bei Karl optimistisch klang, sorgte der für Karl eingewechselte Laimer für neue Sorgenfalten.

Eingewechselter Laimer muss wieder raus

In der Schlussphase musste der Österreicher angeschlagen wieder ausgewechselt werden, für ihn kam Nathaniel Brown (87.) ins Spiel. Es sei „ein bisschen Pech“ mit Laimer, sagte Kompany: „Ihm ist jemand auf den Fuß getreten. Es sieht im Moment noch nicht so gut aus. Hoffentlich kann er bald wieder trainieren und spielen. Aber schauen wir mal.“

Bei den Bayern fehlen aktuell sieben Spieler aus der ersten Mannschaft. In Hälfte eins hatte zudem Ersatzkapitän Joshua Kimmich die Rote Karte gesehen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach