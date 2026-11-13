Nach vier Jahren Sperre: Vuskovic vor HSV-Comeback

Wenn der Innenverteidiger am Sonntag wieder spielen darf, wollen über 50.000 Fans dabei sein.

Die Dopingsperre läuft ab, das Comeback steht an: Der Hamburger SV feiert am Sonntag die Rückkehr von Mario Vuskovic (24) in den Profifußball. 1467 Tage nach seinem bisher letzten Spiel läuft der Innenverteidiger beim Freundschaftsspiel gegen seinen Heimatverein Hajduk Split wieder für die Hamburger auf.

„Es ist ehrlicherweise schwer zu sagen, wie er sich am Sonntag präsentieren wird. Ich finde es schwierig einzuschätzen, was das in ihm auslösen wird. Wir freuen uns alle einfach brutal darauf“, sagte Trainer Merlin Polzin: „Wir wollen gar keinen Druck aufbauen. Mario wird sich selbst dem größten Stress aussetzen, weil er gut performen will. Schließlich sind auch ein paar Leute da, die es sich anschauen werden.“ Der HSV erwartet am Sonntag über 50.000 Zuschauer im Volksparkstadion.

Tausende Fans hatten bereits das erste Training von Vuskovic im September live verfolgt, nun läuft am 15. November auch die Spielsperre wegen EPO-Dopings für den Kroaten ab. Beim HSV übernimmt Vuskovic, der stets seine Unschuld beteuert hatte, das Trikot mit der Nummer 44, das in der Vorsaison sein jüngerer Bruder Luka getragen hatte. „Es bedeutet uns allen in der Familie sehr viel, aber für ihn ist es noch einmal es etwas ganz anderes“, sagte Luka Vuskovic, der mittlerweile in der Premier League bei Brighton & Hove Albion spielt, über das Comeback seines Bruders: „Ich weiß, dass er wieder ein Topspieler wird, so wie er es vor der ganzen Situation war.“

In der Bundesliga könnte Vuskovic für den HSV theoretisch nach der Länderspielpause wieder auflaufen – und damit ausgerechnet im Nordderby bei Werder Bremen (22. November). „Wir werden ihm nichts schenken, und das will er auch nicht“, sagte Polzin: „Er wird sich fortan mit den anderen Spielern auf seiner Position battlen, und seine Einsätze muss man sich mit Leistungen verdienen.“