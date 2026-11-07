Manuel Neuer ist der älteste Bundesligaspieler des FC Bayern. Der 40-Jährige löst ein Torwart-Urgestein der Münchner ab.

Manuel Neuer ist nun auch der älteste Bundesligaspieler des FC Bayern. Bei der Partie der Münchner am Samstag in Mainz (JETZT IM LIVETICKER) war der Kapitän 40 Jahre und 225 Tage alt.

Er löste damit Torhüter Bernd Dreher ab: Der langjährige Ersatzkeeper hinter Oliver Kahn war bei seinem letzten Ligaeinsatz für die Bayern im Jahr 2003 40 Jahre und 198 Tage alt gewesen.

Der älteste Spieler in der Geschichte der Bundesliga ist bislang die Schalke-Ikone Klaus Fichtel mit 43 Jahren und 184 Tagen vor Uli Stein (42 Jahre, 170 Tage).

Neuer kann diese Marken nicht mehr erreichen: Der Weltmeister von 2014 wird aller Voraussicht nach am Saisonende seine Karriere beenden. Am 26. März 2027 wird der Bayern-Keeper 41 Jahre alt.

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