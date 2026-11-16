Wer kam beim FC Bayern auf die Idee, Pep Guardiola vor der Verpflichtung von Vincent Kompany anzurufen? Karl-Heinz Rummenigge überrascht nun mit einer neuen Version der Erzählung - und widerspricht dabei dem eigenen Sportvorstand unmissverständlich.

Wie genau ist Vincent Kompany eigentlich zum FC Bayern München gekommen? Klublegende Karl-Heinz Rummenigge hat in dieser Frage nun mit neuen Aussagen für Aufsehen gesorgt.

In einem Interview mit bundesliga.com beschrieb der ehemalige Vorstandsvorsitzende nämlich, wie der Rekrutierungsprozess für den Belgier im Sommer 2024 abgelaufen sein soll.

Karl-Heinz Rummenigge hat Max Eberl widersprochen Karl-Heinz Rummenigge hat Max Eberl widersprochen © IMAGO/Sven Simon

Guardiola-Kontakt? „Ich rief ihn an“

„Am Ende haben Uli Hoeneß und ich beschlossen, dass ich meinen Freund Pep Guardiola anrufen sollte“, erinnerte sich Rummenigge. Guardiola, der von 2013 bis 2016 an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters gestanden hatte, erlebte Kompany bei Manchester City noch als Spieler, später als Trainer beim FC Burnley.

„Wir wollten hören, was Pep zu sagen hat, bevor wir unsere endgültige Entscheidung treffen. Also rief ich ihn an“, erläuterte Rummenigge die Überlegungen der Münchner. Damit widersprach der 71-Jährige relativ deutlich der Version der Geschichte, die vom jetzigen Sportvorstand Max Eberl in die Welt gesetzt worden war.

Denn bisher ging die Legende so: Nicht Hoeneß und Rummenigge seien auf die Idee gekommen, beim spanischen Coach anzurufen und ihn über seinen einstigen Schützling auszufragen – vielmehr soll der entscheidende Vorstoß für den Anruf von Eberl gekommen sein, so berichtete er es zumindest selbst.

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Im Klartext: Eberl habe um seinen Wunschtrainer gekämpft und die oberste Führungsriege des Klubs erst auf die eigentlich naheliegende Option eines Anrufs bei Pep Guardiola bringen müssen. Die Aussagen von Rummenigge säen nun Zweifel an Eberls Variante.

FC Bayern: Rummenigge verweigerte Eberl die Stimme

Damit reiht sich Rummenigges Interview in eine ganze Reihe kleiner Reibereien zwischen ihm und Eberl ein: Erst enthüllte SPORT1 vor einigen Wochen, dass Rummenigge Eberl auf der Aufsichtsratssitzung seine Stimme für die Vertragsverlängerung verweigert hatte.

Zudem verlor der 53-Jährige im Verein Einfluss, nachdem ihm die Verantwortung für den Campus der Bayern entzogen worden war. Auch diesen Schritt hatte Rummenigge öffentlich gemacht.

Ebenfalls berichtete der 71-Jährige, er und Hoeneß hätten gegenüber Eberl durchaus Bedenken an einer Verpflichtung des Belgiers geäußert, da dieser zuvor sang- und klanglos mit Burnley aus der Premier League abgestiegen war. Dass Kompany nicht die erste Wahl an der Säbener Straße war und erst nach einigen Absagen anderer Trainer in den Fokus rückte, ist hinlänglich bekannt.

Der beschriebene Guardiola-Anruf trug übrigens am Ende seinen Teil zur Verpflichtung von Kompany bei. „Ich hatte ihn noch nie so voll des Lobes über eine andere Person sprechen hören wie über Vincent Kompany“, sagte Rummenigge über Guardiola.