"Es ist brutal und ein Desaster"

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg gibt es für Schalke zumindest personell positive Nachrichten.

Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) kann sich Schalke-Trainer Miron Muslic über mehrere Rückkehrer freuen.

Robin Gosens, der im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (1:2) nach einem Zusammenprall aufgrund einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste, stand am Dienstag wieder auf dem Platz.

Robin Gosens ist bei Schalke zurück im Training Robin Gosens ist bei Schalke zurück im Training © IMAGO/RHR-Foto

Schalke-Quartett um Gosens zurück im Training

Neben Gosens kehrten auch Moussa Sylla, Adrian Gantenbein und Janik Bachmann ins Mannschaftstraining zurück. Sylla und Gantenbein hatten bereits in der vergangenen Woche im Kreise der Mannschaft weitere Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Comeback gemacht.

Verzichten muss Muslic am Samstag hingegen auf Luca Vozar. Der Mittelfeldspieler fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach