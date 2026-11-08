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Kurz nach der Halbzeit prasseln der Schalker Verteidiger und Torhüter zusammen. Beide müssen verletzt ausgewechselt werden.

Schon wieder unschöne Szenen beim FC Schalke 04 – und erneut ist Robin Gosens involviert. Beim Bundesligaspiel zwischen den Schalkern und der TSG Hoffenheim (1:2) sind sowohl Gosens als auch Keeper Loris Karius nach einem schweren Zusammenprall ausgewechselt worden.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit rauschte Karius in einen flachen Ball hinein, der in Richtung seines Tores unterwegs war. Gosens wollte ebenfalls retten und traf den eigenen Schlussmann mit den Stollen im Gesicht, ehe er mit Karius zusammenprallte (47.).

Loris Karius und Robin Gosens liegen am Boden Loris Karius und Robin Gosens liegen am Boden © IMAGO/Jan Huebner

Schalke sorgt sich um Gosens und Karius

Beide Spieler blieben am Boden liegen, sofort kamen die Schalker Ärzte aufs Feld. Erst vor zwei Wochen war Gosens schon mal mit einem Mannschaftskollegen zusammengerasselt: Beim 0:0 gegen den 1. FC Köln war der ehemalige Nationalspieler mit dem Kopf auf Soufiane El-Faouzi geprallt, beide mussten mit blutüberströmten Trikots ausgewechselt werden.

Nun endete Gosens‘ Comeback auf denkbar unglückliche Art und Weise: Offenbar verletzte er sich bei der Aktion schwerer am Knie, er humpelte mit einer dicken Bandage vom Platz und musste von Schalker Betreuern gestützt werden. Für ihn wechselte Miron Muslic Vitalie Becker ein.

S04-Keeper Karius erlitt beim Zusammenprall eine blutige Wunde an der Nase und musste nach minutenlanger Behandlung ebenfalls vom Feld – für ihn kam Kevin Müller in die Partie. Für den 33-Jährigen war es somit ein doppelt bitterer Nachmittag: Das 1:0 für Hoffenheim hatte Karius durch einen dicken Patzer am eigenen Strafraum selbst verursacht.

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