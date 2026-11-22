Der Flügelflitzer aus Portugal erzielt endlich seine ersten Tore für den Wwerksklub.

Endlich. Afonso Moreira dribbelte, er ackerte, er schoss – doch bisher ärgerte er sich auch immer wieder. Beim 4:0 (1:0) gegen den SC Paderborn erzielte der hoch veranlagte Flügelflitzer nun aber endlich seine ersten beiden Tore für Bayer Leverkusen. Eine Erlösung für den 21 Jahre alten Portugiesen.

„Dieser Moment bedeutet mir sehr viel. Ich habe lange darauf gewartet“, sagte Moreira, der im Sommer für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon zur Werkself gewechselt war: „Es war so ein gutes Gefühl. Der ganze Druck ist von mir abgefallen“.

Nach seinem Doppelpack (14., 48.) bereitete Moreira zudem einen weiteren Treffer vor. Dass er unlängst für Portugals U21 entscheidend gegen England (1:0) getroffen hatte, habe ihm nach den Rückschlägen zuletzt endlich wieder das nötige Selbstvertrauen verliehen, erklärte Moreira. Nun gehe es darum, eine Konstanz in seiner Quote zu erreichen: „Als Offensivspieler brauchen wir Tore und Vorlagen.“

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