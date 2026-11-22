Der DFB-Shootingstar glänzt beim 5:1 von RB Leipzig mit einem Tor und einer Vorlage. Trainer und Mitspieler schwärmen, bremsen aber auch den Hype.

Trainer Martin Demichelis war mit der Wahl von DFB-Shootingstar Brajan Gruda als „Man of the Match“ nicht ganz einverstanden. „Ich bin nicht der Meinung“, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 5:1 (1:1) bei Union Berlin: „Aber ich freue mich für ihn und über seine Leistung.“

Gruda hatte nach seinen ersten überzeugenden Auftritten in der Nations League im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei den Leipzigern nachgelegt und mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 in der 72. Minute und einer Vorlage seinen Teil zum vierten Ligasieg in Folge beigesteuert.

„Er war der Name der Woche in Deutschland“, sagte Demichelis: „Ich freue mich sehr, sein Trainer zu sein.“ Gegen Union zeigte sich der Argentinier eher mit der zweiten Halbzeit seines Schützlings zufrieden. Insgesamt sei Gruda „präsent“ gewesen, dennoch gebe es im Sport auch „immer viele Dinge zu lernen“, sagte der Argentinier.

Auch Christoph Baumgartner schwärmte von Gruda, hatte aber auch mahnende Worte für seinen jungen Teamkollegen übrig. Dass der 22-Jährige, nachdem er sich in einem Zweikampf wehgetan hatte, seinen Schuh frustriert weggeschleudert und dafür die Gelbe Karte gesehen hatte, sei „unnötig“ gewesen, „das wird er auch bis zum nächsten Spiel noch drei Mal von mir hören“, sagte Baumgartner, betonte aber: „Ich bin total froh, dass wir ihn haben. Das ist ein richtig geiler Typ.“ Es mache Spaß, „mit so einem Vogel“ im positivsten Sinne zusammenzuarbeiten.

Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen habe Gruda zwar „nicht diese letzte Klarheit und diese letzte Überzeugung“ wie jüngst beispielsweise im DFB-Trikot an den Tag gelegt, sagte Baumgartner. Dass ihm dennoch ein Tor und ein Assist gelungen seien, sei „einfach eine außergewöhnliche Qualität“.

Nicht nur für Gruda läuft es derzeit sportlich: Auch Leipzig kann nach dem vierten Ligasieg in Folge am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mit Selbstbewusstsein in das Champions-League-Spiel gegen RC Lens starten.