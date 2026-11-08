Spieler des Tages: Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mit zwei Distanzschüssen bringt Nmecha den BVB gegen den starken Aufsteiger SV Elversberg auf Kurs.

Die von Vincent Wagner mit einem Augenzwinkern geschätzten 400 km/h waren es zwar nicht ganz, doch mit seinen wuchtigen Distanzschüssen hatte Felix Nmecha selbst beim Gegner mächtig Eindruck hinterlassen. Der 26-Jährige sei ein „außergewöhnlich guter Spieler“, sagte Trainer Wagner, der mit seiner SV Elversberg gerade 1:2 (0:0) bei Nmechas Borussia Dortmund verloren hatte.

„Perfekt war es nicht, aber ich bin sehr dankbar“, sagte Nmecha: „Ich weiß, dass ich einen harten Schuss habe.“ Mit exakt 124 km/h war der Ball ins Tor geflogen, „ich habe schon doll draufgehauen“, betonte der Nationalspieler nach seinem Doppelpack.

Nmecha, der mit nun vier Toren in dieser Saison der erfolgreichste Schütze des BVB in der Fußball-Bundesliga ist, sei „ein Weltklassespieler“, lobte Torhüter Gregor Kobel. Dortmund erreiche mit Nmecha „ganz andere Dimensionen“, sagte Coach Niko Kovac: „Er macht seine Mitspieler so viel besser. Ich bin froh, dass wir ihn haben.“

Die nächste Herausforderung für Nmecha ist nun, noch mehr Konstanz zu finden. „Wir wissen alle, welche Qualitäten er hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Daher sei die Erwartungshaltung „extrem hoch, dass er das permanent und in jedem Spiel abruft“. An seinen 400 km/h-Schüssen kann Nmecha in der Zwischenzeit ja noch arbeiten.