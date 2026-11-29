Der 22-Jährige erzielt als erster Spieler für Paderborn einen Dreierpack in der Bundesliga.

Kantersieg gefeiert, Dreierpack geschnürt und nebenbei Klubgeschichte geschrieben – viel besser hätte der Tag von Stefano Marino nicht laufen können. „Es ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte der 22 Jahre alte Stürmer vom SC Paderborn nach dem 8:1 (3:0) gegen Schalke 04: „Ich glaube, das kann man nicht in Worte fassen. Gerade die zweite Halbzeit, das kann ich nicht beschreiben, was da abging. Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin dankbar für diesen Moment und ich freue mich wahnsinnig für die Mannschaft. Wir haben uns diesen Erfolg verdient.“

Marino, mit fünf Treffern Toptorschütze des Aufsteigers, traf in der ersten Halbzeit zunächst nach einem überragenden Dribbling und dann einem stark ausgespielten Konter nach Vorlage von Laurin Curda. Nach der Pause kürte er sich mit seinem dritten Tor nicht nur zum „Man of the Match“, sondern schrieb auch Vereinsgeschichte: Noch nie zuvor hatte ein Paderborner dreimal in einem Bundesligaspiel getroffen.

Noch vor einem Jahr war ein solcher Karriereverlauf des Deutsch-Italieners, der im Sommer 2025 zu den Ostwestfalen gewechselt war, nicht unbedingt absehbar gewesen. „Der Kerl hat vor zwei Jahren zwei Saisontore für die zweite Mannschaft von Hannover 96 geschossen“, sagte Trainer Ralf Kettemann über seinen Schützling: „Keine Ahnung, wie es ihm gerade gehen muss. Respekt!“