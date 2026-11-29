Beim FC Bayern läuft dieser Tage beinahe alles schief. Lothar Matthäus sieht ein tieferes Problem - dazu gehört auch der Platzverweis von Joshua Kimmich.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat beim FC Bayern ein tieferes Problem ausgemacht – symptomatisch dafür führt der 65-Jährige den Platzverweis von Joshua Kimmich an.

„Es ist ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt im Verein, und das bleibt in den Köpfen hängen. Deswegen reagiert er (Kimmich; Anm. d. Red.) so vollkommen überzogen und die Rote Karte ist richtig“, sagte Matthäus nach dem torlosen Remis der Bayern in Hamburg bei Sky.

Lothar Matthäus sieht die Situation beim FC Bayern sehr kritisch Lothar Matthäus sieht die Situation beim FC Bayern sehr kritisch © IMAGO/DeFodi Images

FC Bayern: Matthäus sieht Kritikpunkte „an allen Ecken und Enden“

Kimmich werde „ganz sicher zwei Spiele mindestens fehlen, damit macht er sich und den Bayern keinen Gefallen. Alles, was zurzeit beim FC Bayern passiert, ist der falsche Weg. Ich habe die Bayern zweieinhalb Jahr über den grünen Klee gelobt, zu Recht, aber aktuell kann man sie an allen Ecken und Ende irgendwo kritisieren.“

Kimmich war nach einer Tätlichkeit gegen HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit mit Rot vom Platz geflogen. Den zehn verbliebenen Münchner gelang anschließend kein Erfolg mehr – es ist das dritte sieglose Spiel des Rekordmeisters in Folge.

Musiala? „Zeit, über alles nachzudenken“

Neben den sportlichen Themen schwelt in München aktuell die Diskussion um Jamal Musiala, der wegen eines neuerlichen Muskelfaserrisses bis Jahresende ausfallen wird.

„Er ist wieder verletzt, es hat nichts anderes damit zu tun. Er hat eine Muskelverletzung, wird wahrscheinlich bis Weihnachten nicht mehr spielen. Also hat er Zeit, über alles nachzudenken und alles richtig zu machen, vor allem keinen Druck, weil es bringt nichts, jetzt noch auf ein Spiel zu hoffen“, erklärte Matthäus.

DEINE MEINUNG

Musiala solle „die zwei, drei Wochen Urlaub mitnehmen und dann gestärkt zurückkommen. Ich weiß nicht, was alles in seinem Kopf vorgeht, aber vermutlich sehr viel. Nicht nur die Medikamente, sondern auch die öffentliche Diskussion.“

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