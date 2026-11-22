Die öffentlichen Aussagen der Bayern-Bosse über Jamal Musiala haben eine heftige Debatte ausgelöst. Angeblich soll auch das Verhältnis zu seinen Beratern schwer belastet sein. SPORT1-Informationen zeichnen jedoch ein differenzierteres Bild.

Es dauerte lange, bis das derzeit größte Münchner Brennpunktthema auch den Weg in den BMW Park fand. Erst in der allerletzten Wortmeldung sprach ein Bayern-Mitglied auf der Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters den Fall Jamal Musiala an.

Er sei selbst Neurologe und könne den aktuellen Umgang der Klubführung mit Musiala nicht nachvollziehen. Dafür erhielt der Anhänger, der sich kurzfristig für die Rednerliste gemeldet hatte, viel Applaus jener Mitglieder, die nach fast fünf Stunden noch anwesend waren.

Der „Fall Musiala“ hat eine heftige Debatte ausgelöst Der „Fall Musiala“ hat eine heftige Debatte ausgelöst © IMAGO/Jan Huebner

Auch an den Zwischenrufen in der Halle war zu hören, dass viele Fans nicht damit einverstanden sind, wie das Trio aus CEO Jan-Christian Dreesen und den beiden mächtigen Aufsichtsräten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge seine Zweifel an Musialas künftiger Leistungsfähigkeit öffentlich machte.

Harte Kritik am FC Bayern im Fall Jamal Musiala

Im SPORT1 Doppelpass am Sonntag gab es harte Kritik am Vorgehen der Bayern. „Diese Kommunikation der Bayern-Verantwortlichen war katastrophal!“, schimpfte Experte Stefan Effenberg und forderte eine Entschuldigung der Bosse.

Maik Franz, Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV, wurde noch deutlicher. „Was die Bayern-Bosse hier abziehen, und da meine ich nicht Kompany und Eberl, weil die sich vorbildlich verhalten, aber was Herr Hoeneß, Herr Dreesen und Herr Rummenigge da abziehen, ist in meinen Augen schäbig und hat auch schon was von Mobbing“, warf der ehemalige Bundesliga-Profi den genannten Personen vor.

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Die Ereignisse erscheinen außerdem in einem neuen Licht, seit am Sonntag die Nachricht von einem erneuten Musiala-Dämpfer neue Fragen aufwarf: SPORT1-Informationen zufolge hatte der Bayern-Star am vergangenen Montag einen Rückfall erlitten: Es trat eine weitere Absence auf. Zuerst berichtete Bild darüber. Sind die Bayern-Bosse deswegen in Alarmbereitschaft?

Die Kritik an ihrem Vorgehen geht sogar über Deutschland hinaus. Die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO sprach am Samstag von einer „koordinierten Strategie“, mit der die Bayern-Bosse im Vorfeld möglicher Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Berater ausüben wollten. Ein heftiger Vorwurf.

8:06 SPORT1 Gleich bei Satz 1 zum Fall Musiala ist er auf 180!

Hainer um Einordnung der Aussagen bemüht

Immerhin gelang es Herbert Hainer nach der Veranstaltung, die Wogen ein wenig zu glätten und so manche Aussage der vergangenen Tage einzuordnen. „Ich möchte für Uli, Kalle und Jan in Anspruch nehmen, dass die genauso wie ich auch wollen, dass Jamal so zurückkommt, wie er vor der Verletzung war“, erklärte der Klubpräsident auf Nachfrage von SPORT1. Musiala erhalte die Unterstützung und die Zeit, die er brauche. Das klang deutlich freundlicher als die Aussagen, die Rummenigge am Abend zuvor bei Sky getätigt hatte.

Zur allgemeinen Beruhigung dürfte vorerst beitragen, dass Hainer kein weiteres Öl in die Debatte goss. Schließlich wird hinter vorgehaltener Hand inzwischen sogar darüber spekuliert, ob Musiala und seine Agentur bei den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung im Winter 2024/25 gesundheitliche Details verschwiegen haben könnten. Belege für einen solchen Verdacht gibt es bislang allerdings nicht.

„Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das (gemeint ist Musialas neurologische Dysfunktion – Anm. d. Red.) vorher bekannt war“, erklärte der Bayern-Präsident. Auch Dreesen beteuerte, dass das überhaupt kein Thema sei. Man fühle sich nicht hintergangen.

Die Bayern und Musialas Agentur „auf Kriegsfuß“?

Aussagen, die im viel beschworenen „Musiala-Lager“ positiv ankommen dürften. Überhaupt stellt sich aktuell die Frage, wie man in der Agentur, die den 23-Jährigen betreut, über die zahlreichen Wortmeldungen aus der Bayern-Führungsriege denkt. Immerhin sprach Rummenigge davon, dass man „vor allen Dingen mit der Agentur“ sprechen müsse. Thema: Ein möglicher Gehaltsverzicht.

Einem Medienbericht zufolge steht der FC Bayern mit Musialas Beratern „auf Kriegsfuß“. Das klingt nach einem tiefen, ja vielleicht unüberwindbaren Graben. SPORT1-Informationen zufolge gab es in den vergangenen Tagen allerdings abseits der Öffentlichkeit regen Austausch zwischen Verein und Spielerseite – auf unterschiedlichen Ebenen. Von Funkstille kann jedenfalls keine Rede sein. Das bedeutet zwar nicht, dass zwischen den Beteiligten alles in Ordnung wäre. Von einem vollständigen Bruch ist man aber ebenfalls noch weit entfernt.

Mit Blick auf die zahlreichen Entscheidungsträger an der Säbener Straße lässt sich ohnehin schwer davon sprechen, dass sich ein ganzer Verein geschlossen gegen einen oder mehrere Berater wendet. Hinter den Kulissen herrschen in der Causa unterschiedliche Meinungen vor.

Die unterschiedlichen Standpunkte beim FC Bayern

Das wurde vor allem am späten Freitagabend deutlich, als Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone offen davon sprach, dass die sportliche Führung „eine andere Überzeugung“ habe als jene, die Rummenigge & Co. zum Ausdruck gebracht hatten. Trainer Vincent Kompany wiederum vermied es, den Aussagen der mächtigen Klubvertreter offen zu widersprechen, betonte aber, wie sehr er an Musiala glaube.

Fakt ist: In puncto Tonalität wählten alle Protagonisten zuletzt unterschiedliche Wege, um sich zu Musialas Zukunft zu äußern. Während Rummenigge kaum ein Blatt vor den Mund nahm, trat Hainer eher versöhnlich auf. Hoeneß kam am BR-Stammtisch im Plauderton daher und Dreesen versuchte sich am Samstag in Deeskalation.

Über den Musiala-Kontrakt und eine mögliche Anpassung wollte er jedenfalls nicht sprechen: „Wir haben einen Vertrag bis 2030. Der ist klipp und klar und deswegen gibt es da keine Diskussion.“ Der Rest sei lediglich Deutung. „Und das muss nicht sein“, so der CEO versöhnlich.

Dass die Beteiligten dabei unterschiedliche Rollen und Interessen vertreten, ist nachvollziehbar. Dass sie ihre unterschiedlichen Einschätzungen mittlerweile derart öffentlich austragen, macht die Angelegenheit allerdings nicht einfacher.

Hinter den Kulissen gibt es also durchaus Unterschiede, aber weiterhin auch Gespräche. Der Fall Musiala zeigt damit vor allem eines: Nicht jeder öffentliche Widerspruch bedeutet einen internen Bruch. Und nicht jeder öffentliche Schulterschluss bedeutet, dass tatsächlich Einigkeit herrscht.