Der SC Freiburg verpasst den Sprung vorbei am FC Bayern und BVB an die Tabellenspitze. RB gelingt tief in der Nachspielzeit noch der Ausgleich.

Ein Zwei-Tore-Vorsprung reichte nicht – der SC Freiburg hat es verpasst, in der Fußball-Bundesliga am FC Bayern vorbeizuziehen. Gegen RB Leipzig kamen die Breisgauer am Sonntagnachmittag auch durch ein spätes Gegentor nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus, bleiben aber im Spitzenfeld der Tabelle und vor dem Konkurrenten aus Sachsen. Zudem blieb der Sport-Club im siebten Pflichtspiel nacheinander unbesiegt.

Igor Matanovic (11.) und Maximilian Eggestein (43., Handelfmeter nach Videobeweis) hatten Freiburg zunächst auf die Siegerstraße gebracht, doch RB kam nach der Pause durch Christopher Nkunku (53., Foulelfmeter nach Videobeweis) und Christoph Baumgartner (90.+3) noch zurück. Das Spiel drehen konnten die Leipziger jedoch nicht mehr und verpassten es ebenfalls, die derzeit strauchelnden Bayern zu überholen.

0d5cec40d271bfdc34c93dc9f49cc8e3ff1800ae Derry Scherhant und der SC Freiburg gaben den Sieg aus der Hand © IMAGO/STEINSIEK.CH

Freiburgs Trainer Julian Schuster hatte im Vorfeld eindringlich vor der „ungemeinen Wucht“ der Leipziger Offensive gewarnt. RB-Coach Martin Demichelis betonte wiederum, dass sein Team aus den Niederlagen gegen die Topteams von Bayer Leverkusen und München zu Saisonbeginn gelernt habe: „Wir sind jetzt eine andere Mannschaft“, stellte der Argentinier klar.

Im Vergleich zu den Europacup-Auftritten unter der Woche veränderten beide Trainer ihre Startformationen auf jeweils vier Positionen. Das Spiel begann temporeich, den Tabellennachbarn war das Selbstvertrauen anzumerken. Die erste gefährliche Situation gehörte Freiburg, als Derry Scherhant von der linken Seite flankte – Matanovic köpfte zur Führung ein.

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Zwei Elfmeter nach VAR-Einsatz

Leipzig reagierte wütend, Antonio Nusa (13.) und Romulo (15.) scheiterten aus der Distanz an Mio Backhaus. Die 32.600 Zuschauer im Breisgau sahen eine Partie auf hohem Niveau, wobei sich das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld verlagerte.

Leipzig hatte nun mehr Ballbesitz, beim nächsten Distanzversuch von Nusa war erneut Backhaus zur Stelle (30.). Dann bekam Neil El Aynaoui kurz vor dem Pausenpfiff den Ball im eigenen Strafraum an den Arm, Schiedsrichter Robin Braun entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter – Eggestein behielt die Nerven.

Kurz nach Wiederbeginn war Braun erneut vor dem Bildschirm gefordert. Die Bilder belegten ein Foul von Scherhant im eigenen Strafraum, Nkunku verwandelte den fälligen Strafstoß. Freiburg aber blieb gut im Spiel, Yuito Suzuki setzte zum spektakulären Solo über den gesamten Platz an – dann stand RB-Keeper Maarten Vandevoordt im Weg (59.).

Großchancen ergaben sich nun auf beiden Seiten: Romulo traf mit seinem Rechtsschuss nur den Außenpfosten (64.), Matanovic schoss aus kurzer Distanz ein wenig zu hoch (69.). Der Unterhaltungswert der Partie blieb hoch, das letzte Wort hatte Leipzig.

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