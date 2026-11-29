Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Wochen in einen Flow gespielt. Doch ausgerechnet der Erfolg wird für einige Dortmunder Nachwuchshoffnungen zunehmend zum Problem.

Luca Reggiani schlich nach dem Remis im Emirates Stadium als einer der Ersten in Richtung BVB-Mannschaftsbus. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Die auf Stimmen wartenden Journalisten schreckten kurz auf.

Als sie jedoch bemerkten, dass es sich um den jungen Innenverteidiger handelte, ließ das Interesse sichtlich nach. Schließlich hatte der 18-Jährige in der Champions League beim FC Arsenal keine Minute auf dem Platz gestanden – wieder einmal.

BVB-Youngster Luca Reggiani BVB-Youngster Luca Reggiani © IMAGO/HMB-Media

Gerade einmal zwei Einsätze stehen für den vor der Saison hochgelobten zweimaligen italienischen Nationalspieler in dieser Spielzeit zu Buche – insgesamt magere 50 Minuten. In der ersten Pokalrunde beim HEBC (5:0) und am zweiten Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim (3:2).

Ansonsten sammelt Reggiani seine Spielpraxis überwiegend in der Youth League oder in der zweiten Mannschaft.

Ein Schicksal, das er mit einigen seiner jungen Kollegen teilt. Über deren schwierige Situation diskutierten BVB-Reporter Oliver Müller und SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer in einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ vor dem Dortmunder Sonntagsspiel gegen Bayer Leverkusen (ab 19.30 Uhr LIVETICKER).

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„Das hat bislang nicht geklappt“

„Er hätte im Sommer zum FC Southampton in die Championship wechseln können. Er wollte damals aber nicht nach England – Italien hätte er wohl gemacht. Deshalb wollte er sich unbedingt hier weiterempfehlen. Das hat bislang nicht geklappt“, sagt Sedlbauer.

In Dortmund hatte man Reggiani, wie auch einigen anderen Talenten, in dieser Spielzeit den Durchbruch zugetraut. Ende November müssen sich die Verantwortlichen allerdings eingestehen: Der Durchbruch lässt weiter auf sich warten.

Klar ist: Youngster wie der 18 Jahre alte Mussa Kaba (Schulterverletzung), Justin Lerma (Muskelverletzung) oder auch der zehnmalige luxemburgische Nationalspieler Enzo dos Santos, der zuletzt immerhin wieder im Kader stand, wurden durch Verletzungen ausgebremst und spielten deshalb bislang kaum eine Rolle.

Doch auch andere dürften sich den bisherigen Saisonverlauf ganz anders vorgestellt haben.

BVB-Eigengewächse bekommen kaum Spielzeit

Besonders unglücklich verlief die Saison bislang für Samuele. Am ersten Spieltag gegen den HSV (2:0) kassierte er nur drei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte, fehlte anschließend für zwei Spiele gesperrt.

Beim FC Bayern durfte er in der Schlussphase ran (87. Minute), bei Bodö/Glimt und beim HEBC stand er immerhin in der Startelf. Nun zwingt ihn aktuell eine Meniskusverletzung zu einer monatelangen Pause.

Haben es schwer: die BVB-Youngster Luca Reggiani (v.l.) Mathis Albert und Samuele Inacio Haben es schwer: die BVB-Youngster Luca Reggiani (v.l.) Mathis Albert und Samuele Inacio © IMAGO/HMB-Media

Auch die Einsatzzeiten von Mathis Albert sind überschaubar. Gegen den HEBC durfte er über die vollen 90 Minuten ran, in der Bundesliga stehen zwei Kurzeinsätze zu Buche: 20 Minuten in Berlin, 18 Minuten zuletzt bei Borussia Mönchengladbach.

Immerhin: Gegen die Fohlen erhielt Albert den Vorzug vor Arsenal-Leihgabe Ethan Nwaneri. „Er hat das richtig gut gemacht“, lobt Sedlbauer.

Doch auf Dauer sind solche Kurzeinsätze zu wenig. „Natürlich ist das nicht gut für ihre Entwicklung. Denn junge Spieler brauchen regelmäßig Spielzeit. Das ist das A und O“, betont Sedlbauer.

Müller ergänzt: „Wenn du mal ein paar Monate nicht regelmäßig spielst, ist das noch zu verkraften. Doch ich sehe gerade keine Aussicht auf mehr Spielzeit. Und eine Saison mit nur ein paar Minuten bringt dich nicht weiter.“

Wenig Spielzeit für Talente – das sind die Gründe

Doch warum kommen die Dortmunder Nachwuchshoffnungen derzeit kaum zum Zug?

Laut Sedlbauer ist das vor allem eine Folge des sportlichen Erfolgs: „Der BVB hat gerade keine Notwendigkeit, größere Änderungen vorzunehmen.“

Noch schwerer wiegt für den SPORT1-Reporter allerdings die Art und Weise, wie die Dortmunder derzeit viele ihrer Spiele gewinnen.

„Es ist zu oft knapp. Da willst du nichts riskieren. Wenn die Spiele so lange Spitz auf Knopf stehen, ist das problematisch. Und den Jungs tust du damit meist auch keinen Gefallen, wenn sie sofort einen Riesendruck haben“, sagt Sedlbauer.

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Ein Blick auf die Zahlen untermauert diese Einschätzung: Fünf der sieben Bundesliga-Siege feierte der BVB mit nur einem Tor Unterschied. Gelegenheiten, den Nachwuchs ohne großen Ergebnisdruck ins kalte Wasser zu werfen, sind rar.

Hinzu kommt das Leistungsprinzip unter Niko Kovac. „Am Ende zählt dann eben die Leistung. Egal, ob jung oder alt“, beschreibt Sedlbauer die Messlatte des BVB-Trainers. Am grundsätzlichen Vertrauen in die Fähigkeiten der Talente habe sich jedoch nichts geändert: „Sie sind weiterhin davon überzeugt, dass die Jungs ihnen in Zukunft weiterhelfen können. Von ihrer Qualität sind sie überzeugt.“

„Sie werden ihre Chance bekommen“

Ohnehin wäre es zu einfach, Kovac in dieser Saison eine mangelnde Bereitschaft zur Förderung junger Spieler zu unterstellen. Der 18 Jahre alte Konstantinos Karetsas, Joane Gadou (19) oder auch Jobe Bellingham (21) haben ihren Wert für die Dortmunder längst unter Beweis gestellt.

Und auch für die Talente aus dem eigenen Nachwuchs sieht Müller durchaus noch Perspektiven: „Sie werden ihre Chance bekommen. Der Einsatz von Albert zuletzt gegen Mönchengladbach zeigt ja, dass Kovac sie auf dem Zettel hat. Er weiß natürlich auch, dass er eine große Verantwortung für ihre Entwicklung trägt.“

Die gezielte Förderung und Heranführung von Talenten aus dem eigenen Nachwuchs hatten sich die Dortmunder Verantwortlichen – allen voran auch Kovac – nach SPORT1-Informationen im Sommer ausdrücklich auf die Fahne geschrieben.

Ein Vorhaben, das im Zuge des sportlichen Höhenflugs bislang ein wenig in den Hintergrund geraten ist. Die Herausforderung für Kovac wird es sein, beides miteinander zu vereinen: den Erfolg der Gegenwart und die Entwicklung der Spieler, die den Erfolg der Zukunft sichern sollen.

Mehr aktuelle Informationen und Hintergründe zu Borussia Dortmund hört ihr jede Woche im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“.

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