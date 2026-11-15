VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle reagiert auf Kritik von Uli Hoeneß. Der Bayern-Patron hatte die VfB-Führung um Wehrle kritisiert, der Klub würde auf dem Transfermarkt zu wenig Risiko gehen.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hat Kritik von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zurückgewiesen und die Führung des Klubs vehement verteidigt. Der 51 Jahre alte Manager reagierte auf Aussagen von Hoeneß, die der Bayern-Patron vor einer Woche in der BR-Sendung „Sonntags-Stammtisch“ geäußert hatte.

Dort hatte der 74-Jährige die Arbeit seines Neffen Sebastian Hoeneß als VfB-Cheftrainer gelobt, gleichzeitig aber die Verantwortlichen des Klubs kritisiert. „Die verkaufen ihm jedes Jahr die besten Spieler und glauben, dass man dann trotzdem die Champions League erreichen kann. Das ist einfach falsch. Wenn man so ein Riesenpotenzial hat wie der VfB, auch von der Industrie her im Großraum Stuttgart, muss man zwischendurch mal Risiko gehen“, hatte Uli Hoeneß gesagt.

Uli Hoeneß kritisierte die Führung des VfB Stuttgart Uli Hoeneß kritisierte die Führung des VfB Stuttgart © IMAGO/Eibner

Wehrle kann Hoeneß-Kritik nicht verstehen

Es sind Aussagen, die Wehrle so nicht akzeptieren kann und will. „Uli Hoeneß ist und bleibt eine Managerlegende des deutschen Fußballs, der die Bundesliga sehr geprägt hat. Diese Äußerungen kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Denn wir haben in diesem Transfersommer keinen einzigen Stammspieler verkauft“, befand Wehrle im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Der VfB Stuttgart habe stattdessen das Team zusammengehalten, „signifikant in den Kader investiert und zugleich die Sehnsucht aller VfB-Fans erfüllt, mit Dennis Seimen endlich wieder ein Eigengewächs in die Mannschaft einzubauen, das auf Jahre hinaus unsere Nummer eins sein kann. Ich wüsste nicht, wie viel mehr Risiko wir noch gehen sollten. Und zweitens: Wir haben weder intern noch extern jemals ausgerufen, dass wir die Champions League erreichen müssen.“

Wehrle stichelte gegen den FC Bayern

Es ist nicht der erste verbale Schlagabtausch, der zwischen den beiden Süd-Metropolen stattfindet. Auch Wehrle hatte im Sommer gegen den FC Bayern ausgeteilt und bei seiner Rede auf der Mitgliederversammlung Applaus der VfB-Anhänger geerntet.

Aufhänger waren die Verhandlungen im Sommer 2025, als der FCB um Stürmer Nick Woltemade warb. Damals wollte Stuttgart nicht auf die von den Bayern angebotene Ablösesumme in Höhe von maximal 60 Millionen Euro eingehen und beharrte auf seiner Forderung von mindestens 75 Millionen Euro.

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Alexander Wehrle ist Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart Alexander Wehrle ist Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart © IMAGO/DeFodi Images

Auf der Mitgliederversammlung des VfB hatte Wehrle betont, dass man den deutschen Rekordmeister mit der eigenen Verhandlungstaktik keinesfalls ärgern wollte, sondern vielmehr finanzielle Differenzen eine Rolle gespielt hätten. Bayern hätte für Woltemade kaum mehr als „eine Butterbrezel“ geboten.

Wehrle: „Habe keine Bayern-Fans gehört“

Auch mit Rückblick auf das DFB-Pokalfinale 2026 zwischen beiden Klubs schoss Wehrle gegen den deutschen Rekordmeister. Er habe im Berliner Olympiastadion ausschließlich die Stuttgarter Anhänger wahrgenommen: „Ich habe keine Fans des FC Bayern gehört“, hatte Wehrle gesagt.

Im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau betonte der 51-Jährige, dass Sticheleien auf Mitgliederversammlungen keine Seltenheit seien. „Es kommt immer mal wieder vor, dass man in einer Rede bei der Mitgliederversammlung auch mal eine zitierfähige Pointe setzen muss. Das habe ich selbst auch schon gemacht. Bei mir war der Adressat zuletzt der FC Bayern.“

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