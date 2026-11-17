Alphonso Davies gerät bei Harry Kane ins Schwärmen. Der Ballon d'Or für seinen Mitspieler sei absolut verdient.

Golden, glänzend, begehrt: Den Ballon d’Or konnte Alphonso Davies einfach nicht aus den Augen lassen. „Ich habe ihn mir immer wieder angesehen. Ich dachte mir: Das ist wirklich unglaublich“, sagte der Linksverteidiger des FC Bayern über die prestigeträchtige Trophäe, die inzwischen seinem Teamkollegen Harry Kane gehört.

Mindestens ebenso beeindruckt ist Davies allerdings vom Preisträger selbst. Kane sei ein „absoluter Profi“, sagte der Kanadier im Interview mit OneFootball und schwärmte vor allem von dessen Arbeitsmoral. „Die Art und Weise, wie er auf sich achtet, ist wirklich inspirierend. Vor dem Training, nach dem Training, während des Trainings – da sieht man, warum er der Ballon-d’Or-Gewinner ist.“

Alphonso Davies (r.) schwärmte von Harry Kane Alphonso Davies (r.) schwärmte von Harry Kane © IMAGO/ANP

Davies schwärmt von Kane: „Wirklich spektakulär“

Viele Menschen sähen nur die Tore und Vorlagen des englischen Nationalmannschaftskapitäns auf dem Platz, erklärte Davies. „Aber die Arbeit, die er abseits des Platzes leistet, ist wirklich spektakulär.“ Der tägliche Umgang mit seinen Bayern-Teamkollegen und insbesondere Kane habe ihn selbst beeinflusst: „Diese Jungs zu sehen, rund um die Uhr mit ihnen zusammen zu sein – das hat mich dazu inspiriert, es ihnen gleichzutun.“

Dass Kane die wichtigste Individualauszeichnung des Weltfußballs zu Recht erhalten hat, steht für Davies außer Frage. „Seit er zum FC Bayern gekommen ist: die Tore, die Chancen, die er vorbereitet hat, die Mentalität, die er mitbringt, die Führungsqualitäten, die er einbringt – genau das. Er hat es verdient.“

Davies selbst musste am Montag einen Rückschlag hinnehmen. Beim kanadischen Nationalspieler wurde ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel diagnostiziert. Der Linksverteidiger wird den Bayern daher vorerst fehlen.

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