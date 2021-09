Borussia Dortmund in der Einzelkritik - Bellingham stark, Brandt fällt ab

Mats Hummels: In der ersten Halbzeit sah er zwei Mal nicht gut aus, danach zeigte er sich verbessert. Musste in der 59. Minute eine gelbe Karte in Kauf nehmen, um einen Konter zu unterbinden. Ein paar Prozente fehlen noch zur Bestform. SPORT1-Note: 3,0 (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)