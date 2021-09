BVB: Mats Hummels bereit für Besiktas in der Champions League

Hummels fit für Besiktas-Knaller! Die Patellasehnenprobleme scheinen überwunden zu sein. Bereits am Wochenende feierte der Weltmeister von 2014 beim 4:3 in Leverkusen sein Comeback, wurde in der Schlussphase für Leih-Zugang Marin Pongracic (kam aus Wolfsburg) eingewechselt. Hummels zeigte, wie wichtig er ist, gab der Mannschaft sofort Stabilität und köpfte zwei Bälle aus der Gefahrenzone.