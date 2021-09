Champions League: Diese Nachricht schreibt Cristiano Ronaldo über seinen Siegtreffer

Cristiano Ronaldo avancierte in der Champions League einmal mehr zu Manchester Uniteds Matchwinner. Beim 2:1 Sieg der Reds zu Hause gegen Villarreal, stand es bis kurz vor Schluss 1:1. In der 90 + 5 Minute war es dann so weit - Ronaldo erzielte den Siegtreffer und brachte das Old Trafford zum Beben.