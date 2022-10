Seoane gelassen vor persönlichem Endspiel in Porto

Am Sonntag hatte der vorsitzende Geschäftsführer Fernando Carro im Doppelpass bei SPORT1 betont, dass Bayer „vorbereitet“ sei. Er forderte von seinem Trainer zwei Siege in den anstehenden Spielen gegen Porto und den FC Schalke in der Liga am Wochenende. Man wolle zwar mit Seoane weitermachen, der Coach muss bei weiteren Rückschlägen jedoch wohl mit einer Entlassung rechnen.