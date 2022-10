Sportwetten: 9:1-Kurs für Leipziger CL-Gruppensieg

Bayern München und Borussia Dortmund stehen bereits vor dem letzten Gruppenspieltag als Achtelfinalisten fest und gehen entspannt in ihre letzten Gruppenspiele. Die Münchner sind mit der Quote von 1,43 gegen Inter Mailand (Quote 6,25) klarer Favorit. Der BVB reist mit einer Quote von 1,70 als klarer Sieganwärter zum FC Kopenhagen (Quote 4,60).