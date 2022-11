Champions League: Mehr Anführer geht nicht! Sebastian Rode überragt bei Eintracht-Sieg - WM-Tür aber zu

„Sebastian hat Struktur reingebracht. Er hat Bälle erobert, das Spiel permanent angekurbelt. Er war ein Schlüsselspieler“, adelte Sportvorstand Markus Krösche. Auch die UEFA kannte die große Leistung von Rode an. Obwohl der 31-Jährige an keinem Treffer direkt beteiligt war, erhielt er die Auszeichnung als „Man of the Match“.