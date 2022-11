Gruppensieg und Schützenhilfe: Porto schlägt Atletico

Der portugiesische Fußball-Meister FC Porto hat Bundesligist Bayer Leverkusen die Qualifikation für die Europa League ermöglicht. Die Mannschaft von Trainer Sergio Conceicao gewann am Dienstagabend ihr Heimspiel am letzten Spieltag in der Champions-League-Gruppe B gegen Atletico Madrid verdient 2:1 (2:0) und sicherte sich damit Platz eins.