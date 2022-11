Makellose Münchner: Der FC Bayern bleibt im „Flow“

Nagelsmann hatte seine Mannschaft wie angekündigt stark verändert - dem Spielfluss war das nicht förderlich. In Schwung kam die 1-B-Elf der Bayern nur langsam. Inter, in der Liga derzeit nur Tabellenfünfter, attackierte früh und giftig, bestimmte zunächst das Spiel und hätte auch durch Kapitän Lautaro Martinez in Führung gehen können (27.). Umso überraschender fiel die Führung der Münchner: Pavard traf nach einem Eckball von Kimmich per Kopf.