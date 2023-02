Champions League: Schul-Freundschaft? BVB-Coach Terzic über Beziehung zu Chelsea-Trainer Potter

Der BVB empfängt am Mittwochabend im Achtelfinale der Champions League vor 81.000 Fans den FC Chelsea. Besonders interessant: An der Seitenlinie kommt es zu einem Duell zweiter alter Bekannter.

Was viele Fans vielleicht nicht wissen: Edin Terzic und Graham Potter machten einst zusammen den Lehrgang zum Fußballlehrer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Ich habe Graham im Fußballlehrer-Lehrgang kennengelernt, den wir in England zusammen gemacht haben“, verriet Terzic vor dem Duell. „Das ging über zwei Jahre. Was mich damals fasziniert hat, war die Art und Weise, wie er nach Schweden in die 3. Liga ging, irgendwo ins Nirgendwo. Die nächstgelegene Stadt war 50 Kilometer weg.“