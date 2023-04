Champions League: Aufreger um Hansi Flick bei Bayern-Pleite in Manchester

Wie SPORT1 in den Katakomben der Arena beobachtete, wollte sich der ehemalige Bayern-Trainer in der Halbzeitpause wohl eine Kleinigkeit zu trinken und essen aus dem Presse-Aufenthaltsraum holen. Ein Türsteher verwehrte Flick allerdings den Zutritt!

„I know you, but it‘s not allowed“ (deutsch: ‚Ich kenne dich, aber es ist nicht erlaubt‘, Anm. d. Red.), sagte der Sicherheitsmitarbeiter und ließ den 58-Jährigen mit ungläubigem Blick stehen.