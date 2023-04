Manchester City - FC Bayern 3:0, Upamecano patzt fatal

Der FC Bayern braucht in der Königsklasse ein Wunder.

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League verloren die Münchner mit 0:3 (0:1) bei Manchester City. Nach zuvor acht Siegen in acht Partien war es die erste Niederlage der Saison.

Rodri sorgte mit einem Traum-Schlenzer für das 1:0 (27.). In der zweiten Hälfte erhöhte Bernardo Silva nach einem schweren Patzer von Dayot Upamecano auf 2:0 (70.), bevor Erling Haaland für das 3:0 sorgte (76.).

FC Bayern startet ohne Müller

Thomas Müller fand keinen Platz in der Startelf und schaute zu.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Durchschlagskraft entwickelte das Quartett aber zunächst kaum. Ein Abschluss von Musiala blockte Ruben Dias weg (26.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte landete ein Sané-Hammer knapp neben dem Pfosten (45.+2). Mehr Abschlüsse gab es von den Gästen bis zum Seitenwechsel nicht.

Sané gefährlichster Münchner

Der Norweger meldete sich mit einem Schuss direkt an (5.). Wenig später fehlten ihm nur Zentimeter, als Joshua Kimmich seinen Keeper Yann Sommer in Bredouille brachte (14.). Nach schnellem Angriff schloss der Stürmer dann zu zentral aus 15 Metern ab und scheiterte an Sommer (22.).